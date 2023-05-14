У ДТЕК допускають відключення світла взимку через менший запас потужності

Влітку 2023 року відключення електроенергії в Україні не прогнозуються, тоді як взимку вони можливі. Про це заявив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, в червні-липні можливий дефіцит електроенергії через ремонт блоків атомних електростанцій. Однак віялові відключення не очікуються, адже цей дефіцит може покрити імпорт електроенергії.

"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити дефіцит, умовний, імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо під час літнього періоду", – висловився Сахарук.

При цьому він зазначив, що проблемною може бути наступна зима.

"Тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужності, міцності, тому що в нас 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано. Лише нашій компанії потрібно відремонтувати девʼять енергоблоків загальною потужністю 1,5 ГВт, на що потрібно 5,5 млрд грн [...] Тому можливі відключення не зараз, а взимку", – сказав представник ДТЕК.

Сахарук додав, що для недопущення цього потрібно захищатися від влучань та руйнацій внаслідок обстрілів. Також є важливим фінансування ремонтної кампанії.

Нагадаємо, в Центрі досліджень енергетики прогнозують, що дефіцит в енергосистемі України може виникнути в липні-серпні. Там це також повʼязують із ремонтом енергоблоків АЕС.