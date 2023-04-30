У квітні, після піврічної перерви, Україна експортувала 90 тис. МВт-год електроенергії

Україна перестала експортувати електроенергію в жовтні 2022 року. В квітні, після піврічної перерви, країна продала 89,7 тис. МВт-год за кордон. Таку інформацію повідомило інформаційне агентство “Інтерфакс-Україна”, посилаючись на дані мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Найбільше електроенергії надійшло до Молдови - понад 40 тис. МВт-год, ще 30,4 тис. МВт-год експортували до Польщі і 19,2 тис. МВт-год - до Словаччини.

“Щодо Молдови трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту і останніми днями бронювали близько 85-95% із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності. На ринку стверджують, що більша частина поставленої в Молдову е/е далі йде в Румунію”, - зазначають в повідомленні.

Зазначимо, "Укренерго" та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Із зони континентальної Європи до блоку “Україна - Молдова” можна буде імпортувати до 1050 МВт, що на 200 МВт більше.

Нагадаємо, 17 квітня Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини. Йдеться про обсяг 200 МВт щогодини.

Україна почала експортувати електроенергію до Європи наприкінці червня 2022 року. У жовтні експорт було припинено через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

За попередніми оцінками, заснованими на інформації, наданій владзбитки енергетичної інфраструктури України внаслідок військових дій до кінця грудня 2022 року зросли вп'ятеро відносно оцінки на 1 червня і перевищували 10 мільярдів доларів.