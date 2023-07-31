Зеленский предупредил, что РФ будет пытаться повторить энергетический террор осенью и зимой

Этой осенью и зимой российские террористы могут быть по объектам энергетической инфраструктуры, как это было и в прошлом году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Очевидно, что осенью и зимой враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Должны в любом случае быть готовы к этому на государственном, самом высоком уровне, на уровне каждой громады, каждого города, каждого нашего села, городка", - отметил он.

По его словам, защита украинской энергосистемы предусматривает два элемента: физическую защиту объектов энергетики от ударов ракет и дронов, диверсий и кибератак, а также управление энергетической системой и конкретными ее частями, обеспечивающими генерацию и распределение энергии даже в условиях войны.

"На правительственном уровне и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность громад - это максимальное содействие силам обороны и безопасности, правительству в мерах по защите энергетики, а также максимальный уровень готовности громад к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике", - добавил президент.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что следующей зимой, как и в течение предыдущего отопительного сезона, основную нагрузку будет нести атомная генерация.

"В течение ноября и до марта все блоки, находящиеся на подконтрольной Украине территории, будут работать на 100%, тем самым мы планируем обеспечить почти 8 тыс. МВт мощности", - сообщил он, добавив, что ремонты атомных блоков проходят с опережением графика.

Также глава Минэнерго ознакомил участников заседания с работами, ведущимися на объектах тепловой и гидрогенерации, отметив, что планируется добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности.

Ситуация с энергетикой в Украине

Осенью 2022 года российские оккупанты начали наносить массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, что привело к нескольким месяцам отключений света по всей стране. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о выведении из строя половины энергетической системы.

В мае 2023 года исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что в следующую зиму Украина войдет со значительно меньшим запасом мощности и прочности, так как 75% тепловой генерации повреждены или разрушены.

С 1 июня были повышены тарифы на электроэнергию для населения. В Министерстве энергетики такой шаг объясняли именно необходимостью поддержки поврежденной энергосистемы и подготовкой к следующему отопительному сезону.

В пресс-службе "Укрэнерго" заявляли, что не стоит ожидать неотвратимости отключений света зимой. Специалисты работают над тем, чтобы минимизировать риски, однако просчитывают и самые плохие сценарии.

Между тем, украинцев призывают бережно относиться к потреблению и сейчас, поскольку кондиционеры и другие электроприборы приводят к резкому росту нагрузки на энергосистему по вечерам. Из-за этого энергетикам необходимо включать дополнительные блоки электростанций, которые были бы в ремонте.