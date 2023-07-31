В "Укрэнерго" прогнозируют, что август будет сложным для энергосистемы: будут ли отключения

В августе еще больше энергоблоков будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии снизится. Однако отключения электроэнергии у потребителей не прогнозируются.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего выведения в ремонты некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично через импорт электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями", - говорится в сообщении.

Как помочь энергосистеме

Для того чтобы помочь энергосистеме нужно бережно потреблять электроэнергию:

охлаждайте помещение не ниже 23С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, выходя из помещения.

Потребление

Потребление 29 и 30 июля было ниже, чем в рабочие дни, что характерно для выходных. Сегодня, 31 июля, в рабочий день прогнозируется увеличение потребления по сравнению с выходными.

"Поэтому, учитывая ограниченные возможности электростанций производить электроэнергию, необходимо экономно пользоваться электроэнергией, особенно в вечерние часы", - подчеркивают в "Укрэнерго".

Как отмечается, из-за боевых действий и по другим причинам в общей сложности обесточенными остаются 402 населенных пункта. Также из-за непогоды есть отключение в 18 населенных пунктах на Киевщине.

Происшествия

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что на угольной шахте в Донецкой области произошел внезапный выброс угля из забоя, после чего пропали без вести трое шахтеров. Впоследствии один из них - машинист горных выемочных машин найден без признаков жизни. Продолжаются спасательные работы и поиск других пропавших работников.

Ситуация с энергетикой в Украине

Осенью 2022 года российские оккупанты начали наносить массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, что привело к нескольким месяцам отключений света по всей стране. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о выведении из строя половины энергетической системы.

В мае 2023 года исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что в следующую зиму Украина войдет со значительно меньшим запасом мощности и прочности, так как 75% тепловой генерации повреждены или разрушены.

С 1 июня были повышены тарифы на электроэнергию для населения. В Министерстве энергетики такой шаг объясняли именно необходимостью поддержки поврежденной энергосистемы и подготовкой к следующему отопительному сезону.

В пресс-службе "Укрэнерго" заявляли, что не стоит ожидать неотвратимости отключений света зимой. Специалисты работают над тем, чтобы минимизировать риски, однако просчитывают и самые плохие сценарии.

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