Максимум споживання електроенергії знизився, проте економити потрібно - "Укренерго"

Максимальний рівень споживання електроенергії у вівторок, 8 серпня, порівняно з понеділком знизився на 4% через зменшення спеки. Для енергосистеми це потужність близько 2 теплових енергоблоків, які не довелося додатково включати, що дозволило зекономити ресурси.

Про це повідомляє "Укренерго".

Однак у компанії зазначають, що літо триває, помірні температури змінюються високими, і споживання відразу починає зростати.

"Це створює суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності для покриття високого споживання суттєво обмежена", - йдеться у повідомленні.

Як допомогти енергосистемі

Щоб допомогти енергосистемі, необхідно ощадливо споживати електроенергію:

охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Виробництво електроенергії

За добу в ремонти виведені кілька теплових енергоблоків. Водночас кілька інших енергоблоків повернулися в роботу після завершення ремонтів. Тож ситуація з доступними обсягами потужності для покриття споживання суттєво не змінилася.

Проте у серпні – найбільша кількість енергоблоків у ремонтах, тому можливості виробництва електроенергії обмежені. Особливо це відчутно у вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а споживання при цьому найвище і для його покриття доводиться залучати всі доступні теплові та гідроелектростанції.

Мережі обленерго

Через бойові дії загалом знеструмленими залишаються 425 населених пунктів. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Через негоду є знеструмлення у 43 населених пунктах у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Найважчий місяць для енергосистеми

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що у серпні ще більше енергоблоків буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться і серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми. Проте наразі відключення електроенергії у споживачів не прогнозуються.

Загалом, кількість енергоблоків, які можуть працювати та виробляти електроенергію, суттєво обмежена через масштабну ремонтну кампанію.

Чому проводять масштабну ремонтну кампанію

Восени 2022 року російські окупанти почали завдавати масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, що призвело до кількох місяців відключень світла по всій країні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

У травні 2023 року виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що в наступну зиму Україна ввійде зі значно меншим запасом потужності й міцності, тому що 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано.

У пресслужбі "Укренерго" заявляли, що не варто очікувати на невідворотність відключень світла взимку. Фахівці працюють над тим, щоб мінімізувати ризики, однак прораховують і найгірші сценарії.

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