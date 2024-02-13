Попало очень много дронов: в ДТЭК рассказали о последствиях атаки на Приднепровскую ТЭС

В ночь с 12 на 13 февраля в Днепропетровской области в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. Из-за значительных повреждений работу станции пришлось остановить, а ремонт узлов займет несколько месяцев.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Это уже третья станция ДТЭК, которая в течение последних двух недель была атакована россиянами. На прошлой неделе это была Криворожская станция раньше Кураховская станция. Очень многие дроны попали в станцию повреждено критическое крупногабаритное оборудование важное для работы станции", - рассказал он.

По его словам, станция пока не работает. Энергетики проводят анализ повреждений и разбор оборудования, которое можно будет использовать в будущем.

Он добавил, что пока нет обесточенных потребителей в Днепре и Днепропетровской области, но схема поставки не надежна, потому что отсутствует очень важный источник электроснабжения. Также повреждено очень важное и ценное оборудование, которое быстро невозможно заменить.

"Поэтому сроки восстановления будут к сожалению значительны. Это вопрос не о часах, не о днях, а о неделях и даже месяцах относительно некоторых узлов работы станции", - сказал он.

Он добавил, что энергетики пытаются максимально обеспечить распределение электроэнергии между всеми потребителями без каких-либо отключений, но если будет расти потребление и нагрузка на сеть, то может возникать необходимость отключения потребителей.

Какая ситуация по Украине

Сахарук отметил, что в целом по Украине ситуация стабильная и электроэнергии, которая генерируется достаточно для потребностей потребителей, однако на той территории Украины, которая активно обстреливается врагом, есть определенные проблемы.

В течение суток на тепловых электростанциях в аварийный ремонт выведен 1 энергоблок.

Из-за повреждений на ТЭС односторонне отключились одна магистральная воздушная и одна кабельная линии НЭК "Укрэнерго", но общая пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса.

Добавим, что в течение 2023 года теплоэлектростанции компании "ДТЭК Энерго" сгенерировали почти 15,2 млрд кВт*ч электроэнергии для балансировки украинской энергосистемы, которая получила повреждения в результате российских обстрелов. ТЭС продолжают усиленно работать и поддерживать работу энергосистемы Украины, особенно в пике потребления электричества.