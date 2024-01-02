Энергетики полностью возобновили электроснабжение в Киеве после утренней ракетной атаки

Ремонтным бригадам ДТЭК удалось полностью возобновить электроснабжение в Киеве после массированной ракетной атаки на столицу утром 2 января. Об этом сообщает ДТЭК.

"Энергетики вернули электроснабжение в Святошинский, Шевченковский, Подольский, Оболонский районы Киева. Таким образом нам удалось заживить около 260 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за утренних обстрелов российских извергов", - сказано в сообщении.

Массированная ракетная атака 2 января

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. В Киеве в результате атаки были повреждены жилые дома и коммуникации в 9 районах. В некоторых районах столицы не было света и воды.

Уже в 12:00 энергетикам удалось заживить объекты "Киевводоканала" и восстановить Киевский энергоузел.

По предварительным данным по состоянию на 12:00 в результате российской атаки в Киеве погибли 2 человека, еще два человека погибли в Киевской области.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

Кроме того, по данным Харьковской ОВА, артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

По данным "Укрэнерго" в результате атаки было обесточено более 250 тысяч потребителей и поврежденные электросети в Киеве и области. Однако графики отключения электроэнергии не применялись.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".