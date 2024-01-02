Из-за массированной ракетной атаки обесточено более 250 тысяч потребителей. Повреждены электросети в Киеве и области, - "Укрэнерго"

Из-за массированной ракетной атаки россиян 2 января обесточены более 250 тысяч потребителей и повреждены сети оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" и оператора системы распределения электроэнергии (облэнерго) в Киеве и Киевской области. При этом использование графиков отключений не планируется. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Из-за последствий массированной ракетной атаки есть повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области. Обесточено более 250 тысяч потребителей, данные уточняются. Все обесточения связаны с боевыми действиями, применение графиков отключений не планируется", - говорится в сообщении.

Сообщается, что восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго.

Также в сообщении говорится, что 1 января суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 13,7% ниже, чем в предыдущий рабочий день – пятницу 29 декабря.

1 января в энергосистеме снова был профицит электроэнергии. Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE с 12:00 до 16:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1200 МВт-час.

Для сохранения баланса между производством и потреблением вчера, 1 января, на час ограничивалась работа электростанций на ВИЭ. Общий объем ограничения – 198 МВт-час. По состоянию на утро 2 января электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Экспорт находится в ночные часы (минимум суточного потребления) в Румынию. Общий объем 699 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 133 МВт. Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии и Румынии. Общий объем 653 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 82 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Пропускная способность высоковольтных сетей Укрэнерго достаточна для покрытия имеющегося спроса. Всего на утро 2 января обесточены из-за непогоды 14 населенных пунктов, все в Хмельницкой области. Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остаются 439 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним, утром 2 января россияне совершили массированную ракетную атаку на Киев. В результате пострадали более 16 человек. Кроме этого, в некоторых районах отсутствует свет и вода.

В результате предварительной массированной атаки россиян, которая произошла 29 декабря, фиксировались отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.