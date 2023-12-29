В результате массированного обстрела в четырех областях Украины есть отключение электроэнергии

После массированного вражеского обстрела, который Россия устроила утром 29 декабря, есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Сегодня утром во время массированной ракетной атаки была повреждена высоковольтная воздушная линия 330 кВ в центральном регионе Украины. После окончания воздушной тревоги бригады энергетиков приступили к аварийно-восстановительным работам.

В Киевской области в результате падения обломков повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента. Также в регионе отключены от газоснабжения 341 потребитель.

В Днепропетровской области обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные по разрушениям уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов.

В Одесской области в результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время энергетики осматривают сети, электроснабжение абонентам приостановлено.

В Харьковской области из-за ночных и утренних обстрелов есть повреждения сетей в пяти общинах области, обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

Добавим, по предварительным данным, в эту ночь противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА. Силами ПВО было уничтожено 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.