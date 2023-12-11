Ночью РФ атаковала Киев ракетами. Есть пострадавшие

В ночь на 11 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed". Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА. Около 4 утра оккупанты ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами.

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Об этом сообщили в воздушных силах.

ПВО удалось уничтожить все ракеты и вражеские беспилотники. Большинство дронов сбили на Николаевщине.

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, в результате вражеской атаки падение обломков зафиксировано в Дарницком районе города. Травмы получили четверо жителей Бортничей. Мужчина, 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей и три женщины 1963, 1990 и 1992 г.р.

В одном месте обломки ракеты упали на открытую территорию, а в другом взрывной волной были повреждены окна частного дома.

Под обстрелами оказался еще ряд регионов Украины

По Херсонской области враг открывал огонь 84 раза, выпустив 435 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону "прилетело" 11 снарядов, сообщил глава области Александр Прокудин.

В результате обстрелов 2 человека получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение и медицинское учреждение в Херсоне.

На Харьковщине артиллерийские и минометные удары получили более 18 населенных пунктов области: Казачья Лопань Харьковского района, Графское, Волчанск, Бочково, Бударки Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка и Берестово Купянского района.

Авиаударов враг нанес по окрестностям Петропавловки, Песчаного, Первомайского, Чернещины, Дружелюбовки, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Пострадавшие в течение суток не зафиксированы.

Он добавил, что за минувшую неделю взрывотехники обследовали более 80 гектаров территории Харьковщины и обезвредили более 2100 взрывоопасных предметов.

В Николаевской области ночью было уничтожено 13 ударных БПЛА. Также враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и г. Очаков Очаковской общины. В Очакове в результате падения обломков сбитого БпЛА повреждения получил жилой дом. Пострадавших нет, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

В населенном пункте Куцурубской общины, также в результате падения обломков сбитого БПЛА, возник пожар складского помещения с сельскохозяйственной техникой, пострадавших нет.

В Баштанском районе, в городе Снигиревка в результате падения обломков сбитого БпЛА возникло возгорание пустого складского помещения на территории агропредприятия.

Также в течение суток военнослужащие РФ нанесли 78 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области, сообщили в ОВА.

62 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Красного, Новоданиловки, Левадного, Белогорья, Преображенки, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.

Враг обстрелял из РСЗО Малую Токмачку и атаковал 15 беспилотниками Новодаровку, Волшебное, Малую Токмачку, Малиновку, Луговское и Роботино.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.