Россияне атаковали ракетами Киев и Харьков. Какая ситуация в регионах

Утром 2 января россияне были обстреляны ракетами Киев и Харьков. В столице по состоянию на 9:20 16 пострадавших в результате российской атаки, в Харькове более 40 пострадавших. Об этом сообщают на своих телеграмм-каналах Киевская городская государственная администрация и Харьковская областная военная администрация.

2 января около 08:00 Воздушные силы Украины сообщили о запуске ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева. Позже около 8:30 было сообщение о повторном запуске "Кинжалов" в направлении столицы.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в результате ракетной атаки в столице есть возгорание жилых домов и повреждение коммуникаций в 9 районах:

- в Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов;

- в Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;

- в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

- в Голосеевском р-не падение останков на открытой территории.

- в Печерском районе – на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;

- в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений:

- в Святошинском р-не (по состоянию уточняется);

- в Подольском р-не возгорания на территории рынка; повреждена газовая труба а также падение остатков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется.

- Шевченковский район – падение останков на открытую территорию.

Как сообщает телеграмм-канал КГГА, в результате возгорания домов в Соломенском районе медики госпитализировали 16 пострадавших. Также в некоторых районах столицы фиксируют отсутствие воды и света.

В результате атаки по Харькову и области более 40 пострадавших

Как сообщил на своем телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синьогубов, около 7:30 россияне нанесли удар по центральной части Харькова. По состоянию на 9:25 40 человек пострадали, погибла одна женщина .

В результате атаки по Харькову повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.

Кроме того, по данным ОВА артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

Напомним, Киев подвергся массированной ракетной атаке 29 декабря. Тогда в результате обстрелов пострадали Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Пострадало около 120 городов и сел. В результате атаки известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.