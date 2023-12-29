Россия выпустила по Украине около 110 ракет: более десяти человек погибли, почти 80 - ранены

В ночь на 29 декабря российские оккупанты атаковали разные города Украины "Кинжалами", баллистикой, крылатыми ракетами и С-300, дронами и ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505. В результате есть значительные разрушения, раненые и погибшие.

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы "С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Было выпущено примерно 110 ракет, но большую часть сбила ПВО", - написал президент Владимир Зеленский.

Как сообщил позже Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА. Силами ПВО было уничтожено 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Киевом сбили 30 воздушных целей

В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. ПВО поразило над Киевом более 30 воздушных целей, но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие, сообщили в КГГА.

В общей сложности, на эту минуту в столице обнаружены 2 погибших и 18 раненых. Раненым оказывается медицинская помощь. Информация оперативного строительства постоянно уточняется и обновляется.

В Подольском районе, где возник возгорание склада на площади примерно 3000 м.2. производится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находятся 10 человек. Работают спасатели.

В Днепре "демилитаризовали" роддом

В Днепре повреждение получил роддом. В здании выбиты окна. Также в городе горит торговый центр. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре человека погибли, сообщили в ОВА.

Погибли 5 и травмированы более 20. Из роддома спасли 4 пациенток.

Львов атаковали дронами и ракетами

Во Львове поврежден жилой дом по улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, семь раненых, отметил глава местной ОВА Козицкий. Также в одном из лицеев города начался пожар. По его словам, все пострадавшие в средней тяжести. В момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство получили ранения из-за осколков стекла, поскольку окна выбило взрывной волной.

Также в эту ночь Львовскую область атаковали более десяти ударных беспилотников "Шахед", сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

В Запорожье один человек погиб, 10 – ранены

Сегодня утром военные РФ нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Целями неприятеля стали местности нескольких компаний города. Одна из ракет разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра, пишут в ОВА.

К сожалению, пока известно об одной погибшей женщине, предварительно - 10 пострадавших. Под завалами одного из построек могут находиться люди.

Оккупанты нанесли более 20 ударов по Харькову с С-300

По Харькову кафиры выпустили предварительно 20 ракет С-300. Повреждение медицинского учреждения, складов, гражданских предприятий. В результате ударов 1 человек погиб - мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения , сообщил глава Харьковской ОВА Синегубов.

В результате двух волн вражеских ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных построек, транспортного депо, предприятия.

В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты.

Кроме этого, артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Малая Волча, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района

На Сумщине поврежден многоквартирный дом

Российские кафиры ударили по городу Конотоп на Сумщине утром 29 декабря, повредив многоквартирный дом и СТО, три человека получили ранения, сообщает Сумская областная военная администрация.

"Враг нанес, предварительно, ракетный удар по Конотопу. В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля", - говорится в сообщении.

Одесская область

В Одесской области есть попадание в трехэтажный дом, под завалами, возможно, находятся люди. Также в Одессе повреждены еще по меньшей мере два дома, сообщают в МВД.

Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. В общей сложности 2 человека погибли, 15 ранены, среди них двое детей — 6 и 8 лет .

Все раненые получают помощь в медицинских учреждениях. Двое раненых в тяжелом состоянии.