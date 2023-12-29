Киев подвергся массированной ракетной атаке: какая ситуация в столице

Утром 29 декабря российские оккупанты нанесли массированную ракетную атаку на Киев. Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская", многоэтажное здание, а также зафиксировано падение обломков. Известно о пострадавших.

Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.

"Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда преследуют станцию без остановки", - написал Клично.

Как сообщили в КГГА, в Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей. Зафиксировано падение обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно, в Святошинском районе есть возгорание жилого многоэтажного дома.

В Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3000 м2. Много раненых количество уточняется. Производится поиск пострадавших. В Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.

Кличко добавил, что сейчас известно о 7 пострадавших, они все госпитализированы. 5 из них – в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова. Еще три человека находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе, а трех человек уже достали. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, последний раз россияне атаковали столицу баллистическими ракетами в ночь на 13 декабря, около 3.00 часов. Тогда в нескольких районах в результате падения осколков произошли пожары в жилых домах. Известно о 51 пострадавшем.