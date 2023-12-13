Армия РФ атаковала Киев 10 баллистическими ракетами: пострадало более 50 человек (ФОТО)

В ночь на среду, 13 декабря, около 3.00 часов в Киеве прогремели взрывы, после чего объявили воздушную тревогу. Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами, в нескольких районах в результате падения осколков произошли пожары в жилых домах. Известно о 51 пострадавшем.

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Об этом сообщают пресс-служба Киевской городской военной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.

Над Киевом сбили 10 ракет

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по столице Украины.

"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", - говорится в сообщении.

Последствия падения обломков

В результате работы ПВО по сбитию вражеских воздушных целей в Киеве всего зафиксировано около десятка случаев падения осколков.

В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги без последующего горения.

В Дарницком районе зафиксировано возгорание частного дома на площади 400 м2.

В Деснянском районе в результате падения обломков произошло возгорание на 7 этаже 9-ти этажного жилого дома. Также загорелось 8 авто во дворе дома.

Была произведена эвакуация жителей. Спасены 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпасстранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Еще на двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.

В Днепровском районе взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.

Также произошло возгорание частного жилого дома на площади 2 м2.

Зафиксировано падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Также произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.

Кроме того, в результате падения обломков ракеты на проезжую часть повреждена водопроводная сеть. Аварийные бригады работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения.

Также в одной из детских больниц в Днепровском районе выбило окна и повредило центральный вход в заведение.

51 человек пострадал

Информации по поводу погибших нет.

По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший, из них 6 детей.

Самой старшей потерпевшей – 80 лет, самой молодой – 5 лет. Всем оказана медицинская помощь.

Наибольшее количество пострадавших в Днепровском районе – 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В том числе и трое детей.

Напомним, в ночь на 11 декабря около 4 утра оккупанты ударили по Киеву восемью баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки падение обломков зафиксировано в Дарницком районе города. Травмы получили четверо жителей Бортничей.