Благодаря доказательной базе Службы безопасности Суд признал виновным бывшего сотрудника фармацевтической компании в том, что он наводил российские ракеты на стратегические объекты Украины, в частности, на Приднепровскую тепловую электростанцию, и "охотился" на позиции систем ПВО. Он приговорен к 15 годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что злоумышленник был завербован российской военной разведкой из-за мессенджера на основе его антиукраинских комментариев. СБУ задержала мужчину в январе 2023 года во время разведывательных действий у потенциальной цели.

"Чтобы помочь России нанести огневое поражение по украинским объектам в "обход" ПВО, агент пытался выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Осужденный занимался вопросами логистики в местной фармацевтической компании, а сбор разведданных осуществлял при доставке лекарств в аптеки региона", – говорится в сообщении.

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны с поличным с российскими кураторами.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения), которая предусматривает конфискацию имущества и длительное заключение.

Благодаря СБУ Украина избегает техногенных катастроф

То, что Украине удается избегать техногенных катастроф – заслуга СБУ, которая еженедельно задерживает российских диверсантов и корректировщиков огня.

В январе СБУ расследовало более 100 уголовных дел по созданию террористических групп или организаций и более 50 – по диверсиям. За каждым делом предупрежден теракт или обстрел. 233 наводчика ждут судебного приговора. 82 изменники уже отбывают длительные сроки заключения

Напомним ранее стало известно, что СБУ задержала "вагнеровца", которого российская военная разведка "забросила" в Украину для подготовки ракетных ударов по энергетике столицы.