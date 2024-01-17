Украина избегает техногенных катастроф благодаря СБУ: диверсантов ловят еженедельно, - эксперт

То, что Украине удается избегать техногенных катастроф – заслуга СБУ, которая еженедельно задерживает российских диверсантов и корректировщиков огня. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

"В самой России постоянно происходят диверсии на железной дороге, складах и нефтебазах – это наши удачные спецоперации. РФ аналогичными достижениями похвастаться не может", - акцентирует эксперт.

Политолог вспоминает о вагнеровце, которого на днях задержало СБУ, когда он устанавливал GPS-трекеры на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. "Если бы диверсанту удалось установить маячки на энергообъекты, это привело бы к значительным человеческим жертвам, а ущерб достигал миллионов долларов. Не исключено, что столица оказалась бы на грани блэк-аута. Примечательно, что диверсанта для этой цели забросали через границу. О чем это говорит? Российские сети агентов, которые были в Украине в начале войны, уже вычищены. Сейчас для диверсий игру вынуждено забрасывать диверсантов из-за границы", - считает Загородний.

"Сейчас СБУ расследует более 100 уголовных дел по созданию террористических групп или организаций и более 50 – по диверсиям. За каждым делом стоит предупрежденный теракт или обстрел. 233 наводчика ждут судебного приговора. 82 предателя уже отбывают длительные сроки заключения", - приводит статистику эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала "вагнеровца", которого российская военная разведка "забросила" в Украину для подготовки ракетных ударов по энергетике столицы.