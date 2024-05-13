"Нафтогаз" відзвітував про покращення фінрезультатів ключових компаній щонайменше на 40%

У 2023 році більшість ключових підприємств i материнська компанія групи “Нафтогаз” значно покращили свої фінансові результати. Про це повідомив голова правління та CEO НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

Зазначається, що чистий прибуток АТ “Укргазвидобування” становив торік майже 13 мільярдів гривень проти 2,9 мільярда гривень у 2022 році. Суттєво покращила результати й ПАТ “Укрнафта”, продемонструвавши у 2023 році понад 20 мільярдів гривень чистого прибутку порівняно зі збитком в 1,1 мільярда гривень роком раніше.

На 40% покращила у минулому році свій фінансовий результат АТ “Укртранснафта”. Так, чистий прибуток компанії склав 5,6 мільярда гривень порівняно з 4 мільярдами гривень у 2022 році. Водночас оператор газосховищ України АТ “Укртрансгаз” у 2023-му отримав майже 7 мільярдів гривень чистого прибутку порівняно з 3,2 мільярда гривень у 2022 році.

Суттєве покращення фінансового стану продемонструвала також материнська компанія групи НАК “Нафтогаз України”, значно скоротивши збиток: з 36,6 мільярда гривень за підсумками 2022 року до 0,78 мільярда гривень у 2023-му.

Чернишов зауважив, що основним напрямом діяльності групи, який не показав прибуток, є сегмент продажу газу. Це є наслідком постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою, вважає діяч.

При цьому компанії, що працюють за цим напрямом, також змогли продемонструвати суттєво кращі результати, порівняно з 2022 роком. Так, газопостачальна компанія “Нафтогаз України” зменшила збиток у 12 разів, а ГК “Нафтогаз Трейдинг” – майже у 6.

“Планується, що абсолютна більшість чистого консолідованого прибутку групи “Нафтогаз”, що належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі. Акціонер групи – Кабінет міністрів України – визначить їх фінальний обсяг”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що група "Нафтогаз" завершила 2023 рік з консолідованим прибутком у 23,1 мільярда гривень проти збитку в 79,1 мільярда в 2022 році. Зазначається, що такий результат став можливим завдяки значному покращенню фінансових показників у всіх ключових бізнес-напрямках. Водночас у довоєнному 2021 році "Нафтогаз" отримав чистий прибуток в сумі 12 мільярдів гривень.

Зазначимо також, що група "Нафтогаз" за підсумками 2023 року сплатила понад 90,2 мільярда гривень податків, зокрема 83,4 мільярда - до держбюджету, а ще 6,8 мільярда - до місцевих бюджетів.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

У 2023 році "Нафтогаз" в особі дочірньої компанії "Укргазвидобування" встановив рекорд з обсягу видобутку на нових свердловинах, видобувши 1 мільярд кубометрів газу, а також встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин. Загалом нових свердловин в минулому році було відкрито 86, з яких найпотужніша дає 580 тисяч кубометрів газу на добу.

В лютому ж цього року повідомлялося, що "Укргазвидобування" встановило 5-річний рекорд з добового видобутку газу - 38,54 мільйона кубометрів. Перед цим було введено в експлуатацію нову високодебітну свердловину потужністю 250 тисяч кубометрів, а згодом ще дві з сумарним дебітом 550 тисяч кубометрів.

На початку березня запрацювала ще одна потужна свердловина, яка дає щодня 400 тисяч кубометрів газу. П'яту свердловину цьогоріч запустили в квітні: її дебіт складає 140 тисяч кубометрів. За результатами ж січня-березня цього року "Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 12% порівняно із аналогічним періодом 2023-го.

Джерело фото: ua.depositphotos.com