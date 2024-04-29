Найкращий показник за два роки: Україна збільшила видобуток газу

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група Нафтогаз збільшила видобуток газу на 12%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, у першому кварталі цього року перевиконало наявний план та досягло найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років.

"Нашій команді цьогоріч у першому кварталі вдалось збільшити видобуток майже на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це результат запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом. Наша ціль – зберегти цю тенденцію та вийти на зростання видобутку також за результатами року", – зауважив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він додав, що традиційно найвищі показники видобутку блакитного палива на сході країни, однак на заході та у центральних областях також перевиконали наявний план.

Повідомляється, що компанія продовжує розвивати власний видобуток, впроваджуючи сучасні технології та інженерні рішення.

"Кожне газопромислове управління Укргазвидобування, попри обстріли, а подекуди й відсутність електропостачання, виконує планові показники з видобутку газу на цей рік. Водночас є ризики, ми розуміємо, що можливі обстріли. Однак компанія робитиме все можливе, аби й надалі забезпечувати потреби країни", – підкреслив керівник Укргазвидобування Олег Толмачев.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу.

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.

А у квітні в Україні запрацювала ще одна високодебітна свердловина, яка щодня дає 140 тис. кубометрів газу. Вона стала п’ятою із запущених фахівцями АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" із початку 2024 року.

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