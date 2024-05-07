Група "Нафтогаз" відзвітувала про 23-мільярдний прибуток у 2023 році після збитку в 79 мільярдів минулоріч

Група "Нафтогаз" завершила 2023 рік з консолідованим прибутком у 23,1 мільярда гривень проти збитку в 79,1 мільярда в 2022 році. Як ідеться у повідомленні "Нафтогазу", цей результат став можливим завдяки значному покращенню фінансових показників у всіх ключових бізнес-напрямках.



Відповідну звітність, що була перевірена міжнародним незалежним аудитором, наглядова рада "Нафтогазу" схвалила 3 травня. Наразі вона направлена на розгляд та затвердження акціонеру, тобто Кабінету міністрів. Зазначено, що абсолютну більшість прибутку групи планується спрямовати на сплату дивідендів державі. В свою чергу, у довоєнному 2021 році "Нафтогаз" отримав чистий прибуток в сумі 12 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що для Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що складає основу відповідної групи, Кабінет міністрів на початку лютого встановив базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 2023 року, на рівні 95%, для майже всіх інших держпідприємств, в тому числі дочірніх - 80%. Втім, передбачено, що вони можуть спрямувати на виплату дивідендів і ще більшу частку свого прибутку.

Додамо також, що наприкінці лютого Кабмін зобов'язав шість держкомпаній терміново сплатити авансом мінімум половину від суми дивідендів. Серед них була й НАК "Нафтогаз України".

"За підсумками 2023 року група вийшла на суттєвий прибуток. І це попри те, що у 2023 році ми продовжували виконувати всі зобов’язання, покладені на нас державою, та постачали газ за соціальною ціною побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, релігійним й бюджетним організаціям. За цим стоїть багато роботи і я вдячний всій команді за цей результат", – прокоментував фінрезультат очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Зазначимо також, що група "Нафтогаз" за підсумками 2023 року сплатила понад 90,2 мільярда гривень податків, зокрема 83,4 мільярда - до держбюджету, а ще 6,8 мільярда - до місцевих бюджетів.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

У 2023 році "Нафтогаз" в особі дочірньої компанії "Укргазвидобування" встановив рекорд з обсягу видобутку на нових свердловинах, видобувши 1 мільярд кубометрів газу, а також встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин. Загалом нових свердловин в минулому році було відкрито 86, з яких найпотужніша дає 580 тисяч кубометрів газу на добу.

В лютому ж цього року повідомлялося, що "Укргазвидобування" встановило 5-річний рекорд з добового видобутку газу - 38,54 мільйона кубометрів. Перед цим було введено в експлуатацію нову високодебітну свердловину потужністю 250 тисяч кубометрів, а згодом ще дві з сумарним дебітом 550 тисяч кубометрів.

На початку березня запрацювала ще одна потужна свердловина, яка дає щодня 400 тисяч кубометрів газу. П'яту свердловину цьогоріч запустили в квітні: її дебіт складає 140 тисяч кубометрів. За результатами ж січня-березня цього року "Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 12% порівняно із аналогічним періодом 2023-го.