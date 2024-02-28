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Кабмін зобов'язав 6 держкомпаній сплатити до бюджету 50% дивідендів до 29 лютого
Шість акціонерних товариств повинні до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів господарської діяльності у 2023 році.
Про це заявили у Мінекономіки.
Зазначається, що відповідне розпорядження № 163-р щодо тих товариств, де Кабмін є органом управління, уряд затвердив 27 лютого.
"Уряд, як акціонер, ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави",- зазначив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Згідно з розпорядженням, необхідно забезпечити до 29 лютого 2024 року авансове перерахування до державного бюджету річних дивідендів, виходячи з розміру прибутку, розрахованого за прогнозними показниками результатів фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі не менш як 50% суми річних дивідендів.
Рішення стосується таких компаній:
- АТ "НАК "Нафтогаз України";
- АТ "Українська залізниця";
- АТ "Укроборонпром";
- ПрАт "Укргідроенерго";
- АТ "Українські енергетичні машини";
- ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".
За даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.
Нагадаємо, у лютому 2024 року Кабмін встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів на рівні 80%. Такий норматив стосується усіх господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50% і більше акцій яких належать повністю державним підприємствам.
При цьому Кабмін також встановив індивідуальні ставки виплати дивідендів для низки держпідприємств. Так, ставка для "Укрзалізниці" - 50%.
Фото: ua.depositphotos.com