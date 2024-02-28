Кабмін зобов'язав 6 держкомпаній сплатити до бюджету 50% дивідендів до 29 лютого

Шість акціонерних товариств повинні до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів господарської діяльності у 2023 році.

Про це заявили у Мінекономіки.

Зазначається, що відповідне розпорядження № 163-р щодо тих товариств, де Кабмін є органом управління, уряд затвердив 27 лютого.

"Уряд, як акціонер, ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави",- зазначив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Згідно з розпорядженням, необхідно забезпечити до 29 лютого 2024 року авансове перерахування до державного бюджету річних дивідендів, виходячи з розміру прибутку, розрахованого за прогнозними показниками результатів фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі не менш як 50% суми річних дивідендів.

Рішення стосується таких компаній:

АТ "НАК "Нафтогаз України";

АТ "Українська залізниця";

АТ "Укроборонпром";

ПрАт "Укргідроенерго";

АТ "Українські енергетичні машини";

ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

За даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Кабмін встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів на рівні 80%. Такий норматив стосується усіх господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50% і більше акцій яких належать повністю державним підприємствам.

При цьому Кабмін також встановив індивідуальні ставки виплати дивідендів для низки держпідприємств. Так, ставка для "Укрзалізниці" - 50%.

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