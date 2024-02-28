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Кабмин обязал 6 госкомпаний уплатить в бюджет 50% дивидендов до 29 февраля
Шесть акционерных обществ должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году.
Об этом заявили в Минэкономики.
Отмечается, что соответствующее распоряжение № 163-р относительно обществ, где Кабмин является органом управления, правительство утвердило 27 февраля.
"Правительство, как акционер, приняло решение направить в госбюджет часть дивидендов компаний, для которых оно является органом управления. Это обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства", - отметил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно распоряжению, необходимо обеспечить до 29 февраля 2024 года авансовое перечисление в государственный бюджет годовых дивидендов исходя из размера прибыли, рассчитанной по прогнозным показателям результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в размере не менее 50% суммы годовых дивидендов.
Решение касается таких компаний:
- АО "НАК "Нефтегаз Украины";
- АО "Украинская железная дорога";
- АО "Укроборонпром";
- ЧАО "Укргидроэнерго";
- АО "Украинские энергетические машины";
- ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС".
По данным Министерства финансов, это позволит обеспечить поступление в государственный бюджет в феврале на 3 млрд. грн.
Напомним, в феврале 2024 года Кабмин установил для госпредприятий базовый норматив выплаты дивидендов на уровне 80%. Такой норматив касается всех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50% и более акций которых принадлежат полностью государственным предприятиям.
При этом Кабмин также установил индивидуальные ставки выплаты дивидендов ряду госпредприятий. Так, ставка для "Укрзализныци" – 50%.
Фото: ua.depositphotos.com