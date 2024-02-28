Кабмин обязал 6 госкомпаний уплатить в бюджет 50% дивидендов до 29 февраля

Шесть акционерных обществ должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году.

Об этом заявили в Минэкономики.

Отмечается, что соответствующее распоряжение № 163-р относительно обществ, где Кабмин является органом управления, правительство утвердило 27 февраля.

"Правительство, как акционер, приняло решение направить в госбюджет часть дивидендов компаний, для которых оно является органом управления. Это обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства", - отметил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Согласно распоряжению, необходимо обеспечить до 29 февраля 2024 года авансовое перечисление в государственный бюджет годовых дивидендов исходя из размера прибыли, рассчитанной по прогнозным показателям результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в размере не менее 50% суммы годовых дивидендов.

Решение касается таких компаний:

АО "НАК "Нефтегаз Украины";

АО "Украинская железная дорога";

АО "Укроборонпром";

ЧАО "Укргидроэнерго";

АО "Украинские энергетические машины";

ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС".

По данным Министерства финансов, это позволит обеспечить поступление в государственный бюджет в феврале на 3 млрд. грн.

Напомним, в феврале 2024 года Кабмин установил для госпредприятий базовый норматив выплаты дивидендов на уровне 80%. Такой норматив касается всех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50% и более акций которых принадлежат полностью государственным предприятиям.

При этом Кабмин также установил индивидуальные ставки выплаты дивидендов ряду госпредприятий. Так, ставка для "Укрзализныци" – 50%.

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