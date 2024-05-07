Группа "Нафтогаз" отчиталась о 23-миллиардной прибыли в 2023 году после прошлогоднего убытка в 79 миллиардов

Группа "Нафтогаз" завершила 2023 год с консолидированной прибылью в 23,1 миллиарда гривен против убытка в 79,1 миллиарда в 2022 году. Как говорится в сообщении "Нафтогаза", этот результат стал возможным благодаря значительному улучшению финансовых показателей по всем ключевым бизнес-направлениям.

Соответствующую отчетность, проверенную международным независимым аудитором, наблюдательный совет "Нафтогаза" одобрил 3 мая. Сейчас она направлена на рассмотрение и утверждение акционера, то есть Кабинета министров. Отмечено, что абсолютное большинство прибыли группы планируется направить на уплату дивидендов государству. В свою очередь, в довоенном 2021 году "Нафтогаз" получил чистую прибыль в сумме 12 миллиардов гривен.

Напомним, что для Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", составляющей основу соответствующей группы, Кабинет министров в начале февраля установил базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам 2023 года, на уровне 95%, для почти всех других госпредприятий, в том числе дочерних – 80%. Впрочем, предусмотрено, что они могут направить на выплату дивидендов и еще большую долю своей прибыли.

Добавим также, что в конце февраля Кабмин обязал шесть госкомпаний срочно уплатить авансом минимум половину суммы дивидендов. Среди них была и НАК "Нафтогаз Украины".

"По итогам 2023 года группа вышла на существенную прибыль. И это несмотря на то, что в 2023 году мы продолжали выполнять все обязательства, возложенные на нас государством, и поставляли газ по социальной цене бытовым потребителям, производителям тепла и электроэнергии, религиозным и бюджетным организациям. За этим стоит много работы, и я благодарен всей команде за этот результат", – прокомментировал финрезультат глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Отметим также, что группа "Нафтогаз" по итогам 2023 года уплатила более 90,2 миллиарда гривен налогов, в том числе 83,4 миллиарда – в госбюджет, а еще 6,8 миллиарда – в местные бюджеты.

"Нафтогаз" увеличивает добычу газа

В 2023 году "Нафтогаз" в лице дочерней компании "Укргаздобыча" установил рекорд по объему добычи на новых скважинах, добыв 1 миллиард кубометров газа, а также установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин. В общей сложности новых скважин в прошлом году было открыто 86, из которых самая мощная дает 580 тысяч кубометров газа в сутки.

В феврале этого года сообщалось, что "Укргаздобыча" установила 5-летний рекорд по суточной добыче газа - 38,54 миллиона кубометров. Перед этим была введена в эксплуатацию новая высокодебитная скважина мощностью 250 тысяч кубометров, а впоследствии еще две с суммарным дебитом 550 тысяч кубометров.

В начале марта заработала еще одна мощная скважина, которая дает ежедневно 400 тысяч кубометров газа. Пятую скважину запустили в апреле этого года: ее дебит составляет 140 тысяч кубометров.