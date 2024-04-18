В Харьковской области вспыхнул газопровод: что говорят в "Нафтогазе"

В Харьковской области произошла авария на газопроводе со значительным пожаром. Как сообщает харьковское издание "Думка", зафиксировано возгорание газового замерного узла высокого давления. Инцидент произошел около 18:30 в селе Копанка Донецкой общины Изюмского района.

Как сообщают местные Telegram-каналы, очевидцы могли наблюдать столб огня высотой около 70 метров, при этом огонь плавит асфальт в радиусе 40 метров от места возгорания.

Сообщается, что на место прибыли спасатели, они пытаются обуздать пламя. Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области событие еще не комментировало, информации о пострадавших не поступало.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Однако спикер начальника Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал прокомментировала журналистам, что чрезвычайное событие не связано с боевыми действиями.

В свою очередь, в Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" отметили, что авария на газопроводе в Харьковской области не повлияет на газоснабжение потребителям. Там уточнили, что технологическая авария с пожаром произошла на грани балансовой принадлежности газопровода "Укргаздобычи" и Оператора ГТС Украины.

Отметим, что в Донецкой общине Харьковской области, где и произошла авария, расположен Шебелинский газоперерабатывающий завод. Он приостановил работу 26 февраля 2022 года по соображениям безопасности из-за угрозы вражеских обстрелов. В "Нафтогазе" тогда заявляли, что работа завода будет возобновлена, "как только это не будет представлять угрозы для жизни и здоровья работников".