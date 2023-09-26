В Полтавской области произошел взрыв из-за разгерметизации газопровода (ВИДЕО)

В Лубенском районе Полтавской области раздался взрыв – там произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. Об этом 26 сентября сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Позже он отметил, что на месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы.

Как проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел, взрыв произошел в 13:00 в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметр – 1020 мм, давление – 40 атмосфер).

Обслуживающий персонал перекрыл промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет.

"Горение газа не наблюдается. Количество оставшихся без газоснабжения абонентов уточняется", – добавили в МВД.

А в компании "Лубныгаз" сообщили, что ее аварийные службы приведены в состояние ликвидации аварийной ситуации. Специалисты проверяют давление газа на входах в сеть города и осуществляют меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительной системе Лубнов и Лубенского района.

Фирма не ожидает ограничений газоснабжения в собственных сетях. Отключения не планируются.