Украина закачала в хранилища плановый объем газа на зиму

По состоянию на 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах составил 14,7 млрд кубометров. Плановое количество голубого топлива, необходимого для прохождения отопительного сезона, закачали досрочно.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, таких результатов удалось добиться благодаря эффективной работе нового менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" и слаженной работе всех компаний газовой сферы - АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз" и Оператора ГТС Украины.

"Сегодня вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к новому отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика – важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны", – отметил министр Галущенко.

Напомним, что недавно Проектом энергетической безопасности USAID был опубликован отчет по стресс-тесту, инициированному Минэнерго и смоделированному международной экспертной группой. По его результатам, украинская ГТС и ПХГ готовы успешно работать в условиях военных вызовов и в случае прекращения транзита российского газа.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

Также недавно Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию в конце 2024 года Украина не будет вести переговоры о его продлении. Более того, в июне он дал понять, что транзит газа может быть перекрыт самой Украиной еще до истечения этого срока.