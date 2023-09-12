Запасы меньшие, чем год назад: в Минэнерго рассказали о количестве угля на складах

Запасы угля в Украине составляют около 1,35 млн тонн, еще около 100 тыс. тонн размещены на складах шахт. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

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По его словам, в августе из-за жары было сожжено больше угля, чем рассчитывалось, однако это не критично.

"Не очень большое, но в сентябре уже идет наполнение: сейчас запасы – около 1,35 млн тонн, плюс где-то 100 тыс. тонн есть на складах шахт и где-то 20 тыс. тонн – в пути. Догоним", – сказал чиновник.

Галущенко отметил, что вывод атомных энергоблоков из плановых ремонтов ранее запланированного срока позволяет разгрузить тепловую генерацию.

Кроме того, министр рассчитывает, что "Центрэнерго" ускорится с импортом угля.

"Там цена сейчас позволяет это спокойно сделать", – добавил он.

Отопительный сезон: сколько угля нужно Украине?

Почти ровно год назад, 14 сентября 2022-го, премьер-министр Денис Шмыгаль информировал о том, что в Украине накоплено 2,2 млн тонн угля. Тогда он называл это самыми большими запасами за последние годы.

В апреле 2023 года министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в течение отопительного сезона Украина использовала более 800 тыс. тонн угля.

А в конце июля Шмигаль отмечал, что на складах размещено 1,5 млн. тонн угля, тогда как планируется выйти на показатель в 1,8 млн. тонн.