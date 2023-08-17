В разведке Британии оценили, сможет ли Украина пройти отопительный сезон

Страна-агрессор РФ осенью и зимой продолжит наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Однако Украина доказала свою возможность пройти сложный период и сможет накопить запасы топлива.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что, несмотря на постоянное давление со стороны России, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом, что позволит пройти отопительный период.

В британской разведке подчеркивают, что Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период.

Кроме того, Украина продолжает накапливать газ в газохранилища и сможет обеспечить необходимый резерв голубого топлива.

"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина минувшей зимой продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", - подчеркнули в разведке Британии.

Заметим, учитывая, что в правительстве понимают высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему, в стране идет соответствующая подготовка к отопительному периоду.

В настоящее время уже выполнено более половины запланированных ремонтных работ на энергетических объектах.

В то же время многочисленные проблемы в энергосистеме, которые сформировались еще прошлой зимой, сохраняются. Специалисты могут не успеть завершить все ремонтные работы, что чревато новыми отключениями е/е зимой. Об этом и возможных сценариях развития событий читайте в материале Delo.ua.