У розвідці Британії оцінили, чи зможе Україна пройти опалювальний сезон

Країна-агресор РФ восени та взимку продовжить завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Однак Україна довела свою спроможність пройти складний період і зможе накопичити запаси палива.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що попри постійний тиск зі сторони Росії, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом, що дозволить пройти опалювальний період.

У британській розвідці підкреслюють, що Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплових електростанцій у зимовий період.

Крім того, Україна продовжує накопичувати газ у газосховища та зможе забезпечити необхідний резерв блакитного палива.

"Попри те, що напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистем навіть в умовах воєнного часу", - підкреслили у розвідці Британії.

Зауважимо, з огляду на те, що в Уряді розуміють високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему, в країні йде відповідна підготовка до опалювального періоду.

Наразі вже виконано більше половини запланованих ремонтних робіт на енергетичних об'єктах.

Водночас численні проблеми в енергосистемі, які сформувалися ще минулої зими, зберігаються. Фахівці можуть не встигнути завершити всі ремонтні роботи, що загрожує новими відключеннями е/е взимку. Про це та ймовірні сценарії розвитку подій читайте в матеріалі Delo.ua.