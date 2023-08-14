Відключення будуть? В уряді відзвітували про результати ремонтів енергетичних об'єктів

З огляду на те, що в Кабінеті міністрів розуміють високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему, в країні йде відповідна підготовка до опалювального періоду. Вже виконали більше половини запланованих ремонтних робіт на енергетичних об'єктах.

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Щодо АЕС, то станом на середину серпня фахівці відремонтували 5 атомних блоків, ще 4 у ремонті.

Яку частину енергооб'єктів в Україні відремонтували

Відремонтовано 62% енергоблоків ТЕС від запланованих, та 70% — ТЕЦ. Також відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати ГЕС.

"Укренерго" на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Вдалося відновити до рівня довоєнного стану високовольтні підстанції.

"Ремонтна кампанія йде за планом. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів. Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку уряд реалізує спільно з Євросоюзом. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему", — додав Шмигаль.

Як допомогти енергосистемі

Щоб допомогти електросистемі потрібно ощадливо споживати електроенергію:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Чи будуть ще відключати світло

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що у серпні ще більше енергоблоків буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться.

Попереджали про ймовірність повторного застосування віялових відключень. Проте наразі до таких заходів не вдавалися.

Водночас численні проблеми в енергосистемі, які сформувалися ще минулої зими, зберігаються. Фахівці можуть не встигнути завершити всі ремонтні роботи, що загрожує новими відключеннями е/е взимку. Про це та ймовірні сценарії розвитку подій читайте в матеріалі Delo.ua.