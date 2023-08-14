Отключения будут? В правительстве отчитались о результатах ремонтов энергетических объектов

Учитывая, что в Кабинете министров понимают высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему, в стране идет соответствующая подготовка к отопительному периоду. Уже выполнили более половины планируемых ремонтных работ на энергетических объектах.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что касается АЭС, то на середину августа специалисты отремонтировали 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте.

Какую часть энергообъектов в Украине отремонтировали

Отремонтировано 62% энергоблоков ТЭС от запланированных и 70% — ТЭЦ. Также отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата ГЭС.

"Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Удалось восстановить до уровня довоенного состояния высоковольтные подстанции.

"Ремонтная кампания идет по плану. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов. Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую правительство реализует совместно с Евросоюзом. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие. Цель - заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему", — добавил Шмыгаль.

Как помочь энергосистеме

Чтобы помочь электросистеме нужно экономно потреблять электроэнергию:

охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;

выключать свет, выходя из помещения.

Будут ли еще отключать свет

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что в августе еще больше энергоблоков будет в ремонте, поэтому производство электроэнергии снизится.

Предупреждали о вероятности повторного применения веерных отключений. Однако пока к таким мерам не прибегали.

В то же время многочисленные проблемы в энергосистеме, которые сформировались еще прошлой зимой, сохраняются. Специалисты могут не успеть завершить все ремонтные работы, что чревато новым отключением е/е зимой. Об этом и возможных сценариях развития событий читайте в материале Delo.ua.