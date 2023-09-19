Україна закачала в сховища плановий обсяг газу на зиму

Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів. Планову кількість блакитного палива, необхідного для проходження опалювального сезону, закачали достроково.

Про це повідомляєє Міністерство енергетики України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, таких результатів вдалося досягнути завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК "Нафтогаз України" та злагодженій роботі всіх компаній газової сфери - АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз" та Оператора ГТС України.

"Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка - важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни", - зазначив міністр Галущенко.

Нагадаємо, що нещодавно Проєктом енергетичної безпеки USAID було опубліковано звіт щодо стрес- тесту, ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою. За його результатами, українська ГТС та ПСГ готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Також нещодавно Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією в кінці 2024 року Україна не буде вести переговори про його продовження. Більш того, у червні він дав зрозуміти, що транзит газу може бути перекритий самою Україною ще до завершення цього терміну.