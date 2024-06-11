ЄІБ запускає кредитну програму для малого та середнього бізнесу на €1 млрд

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад 1 млрд євро.

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Про це повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, є очевидна потреба в посиленні колективних зусиль щодо підвищення стійкості та відновлення. Україна стане одним із найбільших проєктів відновлення в Європі на роки вперед.

"У Берліні ми підписали й оголосили кілька нових проєктів та інвестиційних ініціатив, що підтримуються нашими партнерами з Європейської Комісії. Це включає місцеву інфраструктуру, підтримку національної газопостачальної компанії "Нафтогаз України" в декарбонізації та диверсифікації джерел енергії, розширення діяльності в Україні провідної програми ЄС з консультаційних послуг (JASPERS) і надання нових гарантій для залучення понад 1 млрд євро у вигляді кредитів для українських малих і середніх підприємств", - сказала Кальвіно за підсумками Конференції з відновлення України в Берліні.

Вона зазначила, що група ЄІБ є основним інвестиційним партнером України. Від початку війни фінансова структура вже надала понад 2 млрд євро на нагальні потреби - для відновлення національної інженерної та соціальної інфраструктури, енергетичних об'єктів, підтримки бізнесу, особливо малого та середнього.

Надання підтримки ЄС має вирішальне значення для виживання МСБ

Щодо озвученої нової програми підтримки МСБ, Кальвіно наголосила, що "надання підтримки ЄС фінансовим установам для розблокування кредитування для таких підприємств має вирішальне значення для їхнього виживання та, звісно, пом'якшення впливу війни на приватний сектор та економіку загалом".

Завдяки угоді, підписаній у Берліні у вівторок, 11 червня, Європейська Комісія та група ЄІБ розблокують понад 1 млрд євро кредитних коштів для місцевих підприємств в Україні, допомагаючи їм отримати доступ до кредитів на вигідних умовах і підвищити власну стійкість.

Президентка ЄІБ повідомила, що особлива увага буде зосереджена на найбільш постраждалих від війни підприємствах (стартапи, жінки в бізнесі, молоді підприємці), а також на тих бізнесах, що належать внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і тим, хто їх працевлаштовує.

"Ми надаємо часткові портфельні гарантії місцевим банкам та іншим фінансовим посередникам в Україні з метою поліпшення умов кредитування, забезпечуємо в такий спосіб більш широкий доступ до фінансування для малих і середніх підприємств", - повідомила Кальвіно.

Проєкти ЄІБ в Україні

Нагадаємо, наразі на стадії реалізації знаходиться 23 проєкти ЄІБ загальним обсягом понад 4,8 млрд євро. З них 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, 5 ініціатив реалізується у муніципальному секторі, включаючи проекти відновлення соціальної інфраструктури, енергосектор включає 4 інвестиційні проєкти, у сфері освіти - 2, а також 1 інвестиційний проєкт, спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ "Укрпошта".

Також у співпраці з ЄІБ реалізується низка проєктів з відбудови та відновлення, зокрема "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" та "Програма відновлення України", що мають на меті ефективну та, що найголовніше, вчасну реконструкцію постраждалої внаслідок збройної агресії РФ соціальної інфраструктури місцевих громад в Україні, включаючи заклади освіти та охорони здоров’я.

Зауважимо, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

Крім того, повідомлялося, що ЄІБ виділить до 30 млн євро на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Фото: ua.depositphotos.com