ЄІБ надасть до €30 млн на підтримку українського малого та середнього бізнесу

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить до 30 млн євро на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить залучити цю суму двом українським банкам. Кошти далі будуть направлені на підтримку МСБ шляхом покращення умов пільгового кредитування", - йдеться в його повідомленні.

Також Шмигаль зазначив, що бюджетна підтримка ЄС від початку цього року склала вже 6,5 млрд доларів.

Проєкти ЄІБ в Україні

Нагадаємо, наразі на стадії реалізації знаходиться 23 проєкти ЄІБ загальним обсягом понад 4,8 млрд євро. З них 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, 5 ініціатив реалізується у муніципальному секторі, включаючи проекти відновлення соціальної інфраструктури, енергосектор включає 4 інвестиційні проєкти, у сфері освіти - 2, а також 1 інвестиційний проєкт, спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ "Укрпошта".

Також у співпраці з ЄІБ реалізується низка проєктів з відбудови та відновлення, зокрема "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" та "Програма відновлення України", що мають на меті ефективну та, що найголовніше, вчасну реконструкцію постраждалої внаслідок збройної агресії РФ соціальної інфраструктури місцевих громад в Україні, включаючи заклади освіти та охорони здоров’я.

Зауважимо, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

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