ЕИБ предоставит €30 млн в поддержку украинского малого и среднего бизнеса

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит до 30 млн евро в поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня приняли решение, которое позволит привлечь эту сумму двум украинским банкам. Средства будут дальше направлены на поддержку МСБ путем улучшения условий льготного кредитования", - говорится в его сообщении.

Также Шмыгаль отметил, что бюджетная поддержка ЕС с начала этого года составила уже 6,5 млрд долларов.

Проекты ЕИБ в Украине

Напомним, в настоящее время на стадии реализации находится 23 проекта ЕИБ общим объемом более 4,8 млрд евро. Из них 11 проектов направлены на поддержку транспортной инфраструктуры, 5 инициатив реализуется в муниципальном секторе, включая проекты восстановления социальной инфраструктуры, энергосектор включает 4 инвестиционных проекта, в сфере образования – 2, а также 1 инвестиционный проект, направленный на поддержку и модернизацию логистической сети АО "Укрпочта".

Также в сотрудничестве с ЕИБ реализуется ряд проектов по восстановлению, в частности "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины" и "Программа восстановления Украины", имеющих целью эффективную и, что самое главное, своевременную реконструкцию пострадавшей в результате вооруженной агрессии РФ социальной инфраструктуры местных общин в Украине, включая учебные заведения и здравоохранения.

Отметим, что в Украине объем портфеля совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в государственном и частном секторе наибольший за все годы сотрудничества – он составляет более 7 млрд евро.

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