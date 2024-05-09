Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов в Украине достиг рекордных 7 миллиардов евро

В Украине объем портфеля совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в государственном и частном секторе наибольший за все годы сотрудничества – он составляет более 7 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Минфин и Европейский инвестиционный банк провели первый в 2024 году пересмотр кредитного портфеля совместных проектов.

По данным Минфина, в 2023 году удалось привлечь более 261 млн евро инвестиционной составляющей по проектам – вдвое больше по сравнению с 2021 годом и в 8 раз больше, чем в 2022 году. Инвестиционная выборка в 2023 году стала самой большой за годы сотрудничества с ЕИБ.

Сообщается, что объем портфеля совместных проектов в государственном и частном секторе наибольший за все годы сотрудничества Украины с ЕИБ - более 7 млрд евро, а с начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ - более 2 млрд евро.

23 проекта ЕИБ в Украине

В настоящее время на стадии реализации находится 23 проекта общим объемом более 4,8 млрд евро. Из них 11 проектов направлены на поддержку транспортной инфраструктуры, 5 инициатив реализуется в муниципальном секторе, включая проекты восстановления социальной инфраструктуры, энергосектор включает 4 инвестиционных проекта, в сфере образования – 2, а также 1 инвестиционный проект, направленный на поддержку и модернизацию логистической сети АО “ Укрпочта”.

Кроме того, в апреле 2024 года Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в государственном и частном секторах экономики Украины, которым определены приоритеты и направления дальнейшего сотрудничества. В частности, особое внимание уделено инвестициям в логистику и энергетический сектор и повышению его безопасности, развитию и надежности, а также инвестициям, направленным на повышение уровня гражданской защиты и инфраструктуру здравоохранения.

Также в сотрудничестве с ЕИБ реализуется ряд проектов по восстановлению и восстановлению, в частности «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» и «Программа восстановления Украины», имеющих целью эффективную и, что самое главное, своевременную реконструкцию пострадавшей в результате вооруженной агрессии РФ социальной инфраструктуры местных общин в Украине, включая учебные заведения и здравоохранения.

Напомним, 18 апреля Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), согласно которому страна получит финансирование в размере 560 миллионов евро. Документ определяет приоритеты сотрудничества на следующие 10 лет в государственном и частном секторах.

ЕИБ уже выделил Украине почти 100 млн евро на восстановление

Два платежа от ЕИБ на сумму 99,6 млн евро будут использованы для реконструкции примерно 200 объектов в 18 областях Украины, в том числе в районах, близких к линии фронта, и на освобожденных территориях.

Деньги будут использованы для восстановления и модернизации критической инфраструктуры, включая больницы, социальное жилье и государственные учреждения по всей стране, ставшие жертвами постоянных обстрелов со стороны России. Этот финансовый вклад является частью пакета экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка для Украины и поддерживается гарантией Европейского союза.

Средства были выделены двумя траншами - 60 млн. евро и 39,6 млн. евро и помогут восстановить объекты муниципальной и социальной инфраструктуры в нескольких областях Украины, в частности Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Эти два транша являются частью из запланированной помощи в 450 миллионов евро, которая будет выделяться для финансирования проектов восстановления.

Также Украина получила около €840 млн. кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры. Кроме того, ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.

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