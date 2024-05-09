Обсяг портфеля спільних із ЄІБ проєктів в Україні сягнув рекордних 7 мільярдів євро

В Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Мінфін та Європейський інвестиційний банк провели перший у 2024 році перегляд кредитного портфеля спільних проєктів.

За даними Мінфіну, у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами - вдвічі більше порівняно з 2021 роком і в 8 разів більше, ніж у 2022 році. Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.

Повідомляється, що обсяг портфеля спільних проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці України з ЄІБ - понад 7 млрд євро, а з початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ – більше 2 млрд євро.

23 проєкти ЄІБ в Україні

Наразі на стадії реалізації знаходиться 23 проєкти загальним обсягом понад 4,8 млрд євро. З них 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, 5 ініціатив реалізується у муніципальному секторі, включаючи проекти відновлення соціальної інфраструктури, енергосектор включає 4 інвестиційні проєкти, у сфері освіти - 2, а також 1 інвестиційний проєкт, спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ “Укрпошта”.

Крім того, у квітні 2024 року Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України, яким визначено пріоритети та напрямки подальшої співпраці. Зокрема, окрему увагу приділено інвестиціям в логістику та енергетичний сектор та підвищення його безпеки, розвитку та надійності, а також інвестиціям, спрямованим на підвищення рівня цивільного захисту та інфраструктуру охорони здоров'я.

Також у співпраці з ЄІБ реалізується низка проєктів з відбудови та відновлення, зокрема «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» та «Програма відновлення України», що мають на меті ефективну та, що найголовніше, вчасну реконструкцію постраждалої внаслідок збройної агресії РФ соціальної інфраструктури місцевих громад в Україні, включаючи заклади освіти та охорони здоров’я.

Нагадаємо, 18 квітня Україна підписала меморандум з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), згідно з яким країна отримає фінансування у розмірі 560 мільйонів євро. Документ визначає пріоритети співпраці на наступні 10 років у державному та приватному секторах.

ЄІБ вже виділив Україні майже 100 млн євро на відбудову

Два платежі від ЄІБ на суму 99,6 млн євро будуть використані для реконструкції приблизно 200 об'єктів у 18 областях України, зокрема в районах, близьких до лінії фронту, та на територіях, що були звільнені.

Гроші будуть використані для відновлення та модернізації критичної інфраструктури, включаючи лікарні, соціальне житло та державні установи по всій країні, які стали жертвами постійних обстрілів з боку Росії. Цей фінансовий внесок є частиною пакету Екстрених заходів солідарності від Європейського інвестиційного банку для України і підтримується гарантією Європейського Союзу.

Кошти були виділені двома траншами - 60 млн євро та 39,6 млн євро і допоможуть відновити об’єкти муніципальної та соціальної інфраструктури в декількох областях України, зокрема Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській.

Ці два транші є частиною з запланованої допомоги у 450 мільйонів євро, яка виділятиметься для фінансування проєктів відновлення.

Також Україна отримала близько €840 млн кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури. Окрім цього ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

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