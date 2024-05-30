Київ фінансово підтримає МСБ в деяких галузях промисловості

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому та середньому бізнесу в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

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Таке рішення прийняли сьогодні, 30 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради, йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

За словами заступника голови КМДА, депутата Київради Валентина Мондриївського, економічна криза, спричинена війною, не дає змогу малому та середньому бізнесу розвиватись повною мірою, тому Київ надає фінансово-кредитну підтримку підприємцям, які працюють у стратегічних галузях.

Він зазначив, що в умовах війни важливо зберегти робочі місця, щоб мешканці мали змогу продовжувати жити у столиці.

"Київ, зокрема, сприяє малому та середньому бізнесу та з початку широкомасштабної війни надає фінансово-кредитну підтримку підприємцям. Однак реалії сьогодення потребують розширення переліку об’єктів господарювання, які можуть отримати допомогу", - зауважив депутат.

Мондриївський повідомив, що саме тому Київрада прийняла рішення, яким передбачила, що підприємства в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування теж можуть отримати фінансово-кредитну підтримку за рахунок міського бюджету.

"Залучення додаткових ресурсів саме до цих галузей у воєнний час сприятиме збільшенню обсягів виробництва, модернізації технологій і підвищенню якості продукції. Це має стратегічне значення не лише для Києва, а й для держави загалом", – наголосив заступник голови КМДА.

Він зазначив, що ця підтримка діятиме на час воєнного стану та 90 днів після його припинення чи скасування.

В Україні зросла кількість реєстрацій бізнесів з виробництва літальних апаратів

За даними Forbes, за рік, що завершився 31 березня, кількість фізичних осіб – підприємців в Україні зросла на 179 805, тобто більш як на 12%. Тенденція простежується по усій країні: темпи зростання на 11-18% – у всіх регіонах, окрім охоплених бойовими діями. Загалом в Україні зараз зареєстровано 1,63 млн фізичних осіб-підприємців.

Справжній бум відбувся у реєстрації ФОП за КВЕД 30.30 "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування". Очевидно, що зростання обумовлене воєнними потребами. Кількість таких ФОП за рік зросла у 6,4 рази – до 185. Не менш активно для виробництва малих літальних апаратів реєструвалися і юридичні особи: їхня кількість із цим КВЕД за рік зросла у 2,5 рази – до 710 компаній.

Додамо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) збирається виділити до 30 млн євро на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Крім того, міжнародний фінансовий сервіс NovaPay планує запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу орієнтовно у червні. Найближчим часом будуть випущені кредитні картки.

Також стало відомо, в яких сферах найчастіше закривався бізнес під час повномасштабної війни – дані дослідження показали, що найчастіше закривали бізнес аграрії та юристи.

Фото: ua.depositphotos.com