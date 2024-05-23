Google відкриває набір на безкоштовну менторську програму для малих бізнесів

Google продовжує навчати українців розбудовувати свій бізнес та збільшувати прибутки у рамках програми "Зростайте з Google: програма для малих бізнесів". З 23 травня 2024 року учасники програми можуть подати аплікаційну форму на безкоштовну менторську програму, аби прокачати один із напрямків своєї справи індивідуально з експертами.

Про це йдеться в офіційному блозі Google Україна.

"Ментор зможе стати тією людиною, яка віртуально візьме учасників за руку й проведе крізь зміни та трансформації, які відкладали, на які було недостатньо експертизи, на які все ніяк не наважувалися", - розповідають в компанії.

Там зазначають, що під час роботи з ментором власники малих бізнесів зможуть пропрацювати конкретні запити, які не дозволяють рости й збільшувати прибутки: від фінансового планування, налагодження процесів до побудови воронки продажів та написання грантових заявок на розвиток бізнесу.

Хто може взяти участь?

Підприємці без команди, які думають над тим, як можна вийти на новий рівень, заробляти більше та нарешті мати вихідні;

Підприємці з невеликою командою, які досі контролюють усі процеси й надто втомлені, аби думати про масштабування та стрімке збільшення прибутку;

Люди з ідеєю власного бізнесу, які ще не мали можливості розпочати реалізацію, але мають готовий концепт і готові під час менторської програми стартувати.

Що зробити для того, щоб взяти участь у менторській програмі

Аби взяти участь у трьохмісячній менторській програмі, потрібно з 23 травня по 6 червня 2024 року включно зареєструватися на сайті "Зростайте з Google: програма для малих бізнесів", а також:

оцінити свій бізнес за методом "Коло зростання бізнесу";

заповнити аплікаційну форму на участь у менторській програмі.

Детальніше про програму можна почитати на сайті.

Що отримає кожен учасник менторської програми?

Три індивідуальні годинні зустрічі із менторами;

Завдання для виконання між зустрічами;

Щомісячні зустрічі наживо, де експерти розберуть теми критично важливі для бізнесу;

Спілкування з однодумцями у невеликих групах;

Вирішений запит наприкінці менторської програми.

Більше інформації про "Зростайте з Google: програма для малих бізнесів" й реєстрація на менторську програму за посиланням.

Google також пропонує інші корисні ресурси для бізнесу – більше інформації на освітньому хабі Google Знання.

Google запустила безоплатні онлайн-програми для малого та середнього бізнесу в Україні

Нагадаємо, у березні 2024 року з метою допомогти українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз, компанія Google запустила три безоплатні програми:

Навчання проходитиме онлайн, а долучитися можна як до однієї, так і до кількох програм одночасно.

Також додамо, що нещодавно технологічний гігант Google запустив другий фонд в рамках ініціативи Startup Ukraine Support Fund з бюджетом у розмірі 10 млн доларів для підтримки українських стартапів протягом 2024 та 2025 років.

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