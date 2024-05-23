- Категорія
- ФОП та ММСП
- Дата публікації
-
Google відкриває набір на безкоштовну менторську програму для малих бізнесів
Google продовжує навчати українців розбудовувати свій бізнес та збільшувати прибутки у рамках програми "Зростайте з Google: програма для малих бізнесів". З 23 травня 2024 року учасники програми можуть подати аплікаційну форму на безкоштовну менторську програму, аби прокачати один із напрямків своєї справи індивідуально з експертами.
Про це йдеться в офіційному блозі Google Україна.
"Ментор зможе стати тією людиною, яка віртуально візьме учасників за руку й проведе крізь зміни та трансформації, які відкладали, на які було недостатньо експертизи, на які все ніяк не наважувалися", - розповідають в компанії.
Там зазначають, що під час роботи з ментором власники малих бізнесів зможуть пропрацювати конкретні запити, які не дозволяють рости й збільшувати прибутки: від фінансового планування, налагодження процесів до побудови воронки продажів та написання грантових заявок на розвиток бізнесу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Хто може взяти участь?
- Підприємці без команди, які думають над тим, як можна вийти на новий рівень, заробляти більше та нарешті мати вихідні;
- Підприємці з невеликою командою, які досі контролюють усі процеси й надто втомлені, аби думати про масштабування та стрімке збільшення прибутку;
- Люди з ідеєю власного бізнесу, які ще не мали можливості розпочати реалізацію, але мають готовий концепт і готові під час менторської програми стартувати.
Що зробити для того, щоб взяти участь у менторській програмі
Аби взяти участь у трьохмісячній менторській програмі, потрібно з 23 травня по 6 червня 2024 року включно зареєструватися на сайті "Зростайте з Google: програма для малих бізнесів", а також:
- оцінити свій бізнес за методом "Коло зростання бізнесу";
- заповнити аплікаційну форму на участь у менторській програмі.
Детальніше про програму можна почитати на сайті.
Що отримає кожен учасник менторської програми?
- Три індивідуальні годинні зустрічі із менторами;
- Завдання для виконання між зустрічами;
- Щомісячні зустрічі наживо, де експерти розберуть теми критично важливі для бізнесу;
- Спілкування з однодумцями у невеликих групах;
- Вирішений запит наприкінці менторської програми.
Більше інформації про "Зростайте з Google: програма для малих бізнесів" й реєстрація на менторську програму за посиланням.
Google також пропонує інші корисні ресурси для бізнесу – більше інформації на освітньому хабі Google Знання.
Google запустила безоплатні онлайн-програми для малого та середнього бізнесу в Україні
Нагадаємо, у березні 2024 року з метою допомогти українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз, компанія Google запустила три безоплатні програми:
- "Зростайте з Google: програма для малих бізнесів": для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток через розвиток і масштабування компанії. Після навчання 100 бізнесів зможуть взяти участь у менторській програмі від експертів.
- "Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу": топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту бізнесу.
- "Знаходьте нових клієнтів за кордоном": під час навчання дізнаєтеся, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача та розробити стратегію виходу на нові ринки.
Навчання проходитиме онлайн, а долучитися можна як до однієї, так і до кількох програм одночасно.
Також додамо, що нещодавно технологічний гігант Google запустив другий фонд в рамках ініціативи Startup Ukraine Support Fund з бюджетом у розмірі 10 млн доларів для підтримки українських стартапів протягом 2024 та 2025 років.
Фото: ua.depositphotos.com