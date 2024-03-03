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Категорія
Економіка
Дата публікації

Українським компаніям буде доступне фінансування від British International Investment

Міністр економіки України Юлія Свириденко із генеральним директором British International Investment Ніком О’Донохью. Фото: me.gov.ua
Міністр економіки України Юлія Свириденко із генеральним директором British International Investment Ніком О’Донохью. Фото: me.gov.ua

Кредитний ліміт для українських компаній від британської фінансової установи British International Investment (BII) стане доступним вже з квітня. 

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки України Юлії Свириденко із  генеральним директором British International Investment Ніком О’Донохью. 

Зазначається, що в BII заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні.

Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування (Сo-Іnvestment Platform) через залучення партнерських фінансових організацій в Україні. 

“Вдячна British International Investment за те, що долучився до переліку установ, які готові підтримати приватний сектор України. Розширення ліміту до 250 мільйонів фунтів стерлінгів — це підтримка, яка вкрай необхідна Україні для підтримки економічної стабільності і повоєнної відбудови. Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну”, - наголосила Свириденко.

Вона додала, що також досягнуто домовленості про поглиблення співпраці щодо визначення найбільш ефективного способу співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями при здійсненні спільних інвестицій в Україні, посилення співпраці в рамках Платформи спільного інвестування під керівництвом ЄБРР.

Нагадаємо, потреби українського приватного сектору на 2024 рік тільки в частині промисловості та комерції складають 5,8 млрд доларів США. При цьому частина джерел фінансування вже є доступною для бізнесу.

Основні напрямки фінансування, які Уряд, донори та міжнародні фінансові організації забезпечать поточного року – гранти для відновлення та модернізацію бізнесу, часткова компенсація відсоткових ставок за програмою доступних кредитів 5-7-9%, підтримка українських експортерів через Експортно-кредитне агентство, програми страхування воєнних ризиків,  стимули для інвестицій в приватний сектор, а також надзвичайно важливий напрямок - фінансування капітальних інвестицій та оновлення обладнання вітчизняних підприємств, що постраждали внаслідок війни.

Автор:
Світлана Манько