$5,8 млрд на відновлення промисловості та комерції: частина фінансування доступна бізнесу

Потреби українського приватного сектору на 2024 рік тільки в частині промисловості та комерції складають 5,8 млрд доларів США. При цьому частина джерел фінансування вже є доступною для бізнесу.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Світовий банк та Уряд у співпраці з Європейським Союзом, ООН та іншими партнерами оголосили 15 лютого результати Третього аналізу збитків та потреб України (RDNA3), завданих внаслідок майже дворічної війни.

«Результати Звіту стануть основою для імплементації Плану України в частині необхідних реформ та Ukraine Facility, зокрема інвестиційного механізму, що дозволить приватному сектору та державним компаніям отримувати фінансування на інвестиційні проекти, спрямовані на відбудову та економічне зростання України», - наголосила Свириденко.

Очікується, що приватні інвестиції матимуть найвищий мультиплікативний ефект. Українська промисловість та комерційний сектор є основою української економіки та генерують близько 1/3 валового внутрішнього продукту, а також надають робочі місця для близько 6 мільйонів людей, а збитки секторів внаслідок війни оцінюються приблизно в 15,6 мільярдів доларів США.

«Тому відновлення приватного сектору є ключовим пріоритетом для Уряду України. Лише у 2024 році потреби промисловості і комерції в інвестиціях становлять 4,2 млрд доларів США, а робочого капіталу – 1,6 млрд доларів, тобто разом - 5,8 млрд доларів. Це загальна потреба у фінансуванні сектору, яку ми з міжнародними партнерами маємо намір забезпечити», - зазначила Свириденко.

За її словами, основні напрямки фінансування, які Уряд, донори та міжнародні фінансові організації забезпечать поточного року – гранти для відновлення та модернізацію бізнесу, часткова компенсація відсоткових ставок за програмою доступних кредитів 5-7-9%, підтримка українських експортерів через Експортно-кредитне агентство, програми страхування воєнних ризиків, стимули для інвестицій в приватний сектор, а також надзвичайно важливий напрямок - фінансування капітальних інвестицій та оновлення обладнання вітчизняних підприємств, що постраждали внаслідок війни.

«У Звіті передбачено щонайменше 1,6 млрд доларів США на фінансування інвестицій і важливо, щоб інструменти їх отримання були доступними для компаній, як через банківську систему, корпоративне фінансування, так і через проєктне фінансування. Особливо в капіталомістких індустріях, які потребують встановлення або оновлення виробничих ліній, як, зокрема, в переробній промисловості. З метою забезпечення фінансування, ми задіємо Ukraine Facility та зокрема Інвестиційну Рамку для зниження ризиків проєктів в Україні», - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, Світовий банк спільно з Міністерством економіки України працюють над залученням $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія та Міжнародна фінансова корпорація Групи Світового банку (IFC) підписали гарантійну угоду про підтримку інвестицій, які допоможуть забезпечити інклюзивну та стійку реконструкцію в Україні. Згідно з цією угодою Європейський Союз надасть IFC фінансові гарантії на суму до €90 млн для підтримки інвестицій в Україну в рамках Програми кращого майбутнього IFC (BFP).

Також Світовий банк пообіцяв допомогти з грантовими програмами підтримки українського бізнесу.