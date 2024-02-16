$5,8 млрд на восстановление промышленности и коммерции: часть финансирования доступна бизнесу

Потребности украинского частного сектора на 2024 год только по части промышленности и коммерции составляют 5,8 млрд долларов США. При этом часть источников финансирования уже доступна для бизнеса.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, Всемирный банк и Правительство в сотрудничестве с Европейским Союзом, ООН и другими партнерами объявили 15 февраля результаты Третьего анализа убытков и потребностей Украины (RDNA3), нанесенных в результате почти двухлетней войны.

"Результаты Отчета станут основой для имплементации Плана Украины в части необходимых реформ и Ukraine Facility, в частности инвестиционного механизма, который позволит частному сектору и государственным компаниям получать финансирование на инвестиционные проекты, направленные на восстановление и экономический рост Украины", - подчеркнула Свириденко.

Ожидается, что частные инвестиции будут иметь самый высокий мультипликативный эффект. Украинская промышленность и коммерческий сектор являются основой украинской экономики и генерируют около 1/3 валового внутреннего продукта, а также предоставляют рабочие места для около 6 миллионов человек, а убытки секторов в результате войны оцениваются примерно в 15,6 миллиарда долларов США.

Поэтому восстановление частного сектора является ключевым приоритетом для Правительства Украины. Только в 2024 году потребности промышленности и коммерции в инвестициях составляют 4,2 млрд долларов США, а рабочего капитала – 1,6 млрд долларов, то есть вместе – 5,8 млрд долларов. Это общая потребность в финансировании сектора, которую мы с международными партнерами намерены обеспечить», - отметила Свириденко.

По ее словам, основные направления финансирования, которые Правительство, доноры и международные финансовые организации обеспечат в текущем году - гранты для возобновления и модернизации бизнеса, частичная компенсация процентных ставок по программе доступных кредитов 5-7-9%, поддержка украинских экспортеров через Экспортно-кредитное агентство, программы страхования военных рисков, стимулы для инвестиций в частный сектор, а также чрезвычайно важное направление – финансирование капитальных инвестиций и обновление оборудования пострадавших в результате войны отечественных предприятий.

«В Отчете предусмотрено по меньшей мере 1,6 млрд долларов США на финансирование инвестиций и важно, чтобы инструменты их получения были доступны для компаний как через банковскую систему, корпоративное финансирование, так и через проектное финансирование. Особенно в капиталоемких индустриях, нуждающихся в установлении или обновлении производственных линий, как, в частности, в перерабатывающей промышленности. В целях обеспечения финансирования, мы задействуем Ukraine Facility и, в частности, Инвестиционную Рамку для снижения рисков проектов в Украине», - подытожила Свириденко.

Напомним, Всемирный банк совместно с Министерством экономики Украины работает над привлечением $500 млн на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году.

Раньше Как сообщалось, Европейская комиссия и Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка (IFC) подписали гарантийное соглашение о поддержке инвестиций, которые помогут обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию в Украине. Согласно этому соглашению, Европейский Союз предоставит IFC финансовые гарантии на сумму до €90 млн для поддержки инвестиций в Украину в рамках Программы лучшего будущего IFC (BFP).

Также Всемирный банк пообещал помочь с грантовыми программами поддержки украинского бизнеса.