Минэкономики и ЕИБ расширяют доступ к финансированию для украинского бизнеса

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко провела встречу с делегацией Европейского инвестиционного банка и обсудила дальнейшее участие финучреждения в восстановлении Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Мы благодарны Европейскому Инвестиционному Банку за активную поддержку инвестиционных проектов государственных и частных компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, в Украине. ЕИБ - один из крупнейших финансовых институтов ЕС, поддерживающий устойчивость экономики Украины и предоставляющий прямое финансирование, гарантии для украинских банков и техническую помощь. Это имеет большое значение, учитывая имплементацию Плана Украины в рамках Ukraine Facility и дальнейший процесс восстановления Украины", - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что украинскому бизнесу нужен импульс к развитию, Украине нужно стимулировать аграрное производство, металлургию, деревообработку, что будет способствовать восстановлению экономики.

В свою очередь, представители ЕИБ отметили, что будут привлекать не только свои ресурсы, а также привлекать партнеров к обеспечению доступного финансирования для украинского бизнеса.

"Наряду с удовлетворением неотложных потребностей важно построить программную и институциональную способность и привлечь финансирование, чтобы обеспечить быстрое развертывание успешных программ для увеличения заинтересованности международных инвесторов к украинскому бизнесу. Раннее взаимодействие с донорами для обеспечения финансовых обязательств на 2025 год должно быть частью стратегии финансового планирования, чтобы сохранить импульс в реализации программ, начатых в 2024 году", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, ЕИБ передал Украине почти 100 млн евро, которые будут использованы для реконструкции примерно 200 объектов в 18 областях Украины, в частности в районах, близких к линии фронта, и на недавно освобожденных территориях.