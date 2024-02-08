США помогут Украине модернизировать программы поддержки бизнеса и проекты по привлечению частных инвестиций. Агентство США по международному развитию USAID присоединится к обсуждению Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2027 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что во время встречи первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк и директором Миссии USAID в Украине Джеймсом Хоупом были представлены 11 ключевых приоритетов на текущий год, а также инициативы в рамках Украина Facility.

В первую очередь, речь шла о расширении возможностей для украинского экспорта, привлечении инвестиций и реформы в энергетическом секторе. Также стороны обсудили возможности участия американского бизнеса и миссии USAID в реализации совместных проектов.

Стороны договорились, что USAID присоединится к обсуждению Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2027 года, разрабатываемой сейчас Министерством экономики Украины.

Ее цель – способствовать решению неотложных проблем малого и среднего бизнеса, касающихся доступа к финансированию, перебоев с логистикой, снижения покупательной способности и нехватки квалифицированных кадров. Также в ходе диалога с американскими партнерами речь шла об усилении аналитической составляющей Министерства экономики Украины.

«В этом году мы хотим модернизировать программы поддержки малого и среднего бизнеса для повышения их эффективности. Должны сфокусироваться на создании новых рабочих мест и увеличении вклада новых предприятий в создание дополнительного ВВП. Поэтому больше внимания будем уделять именно развитию малого и среднего бизнеса, особенно перерабатывающих предприятий. Приглашаем американских коллег не только расширить финансовую поддержку соответствующих программ, но и поделиться собственным опытом того, как сделать поддержку малого и среднего бизнеса еще более эффективной», - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что восстановление экономики невозможно без привлечения частных инвестиций.

"А для этого мы должны расширить возможности для страхования инвесторов от военных рисков. К сожалению, у украинского ЭКА есть ограниченные возможности по увеличению финансирования соответствующих программ. Поэтому, предлагаем рассмотреть возможности по расширению страхования инвесторов со стороны DFC или других финансовых организаций", - подчеркнула Свириденко.

Ранее Правительство Украины заключило Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией США по развитию (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по привлечению инвестиций в нашу страну.

Напомним, DFC решила направить спецпредставителя в Украине, чтобы ускорить получение страхования инвесторами.

В целом DFC уже поддержал ряд проектов в Украине на сумму 400 млн долларов. В частности, было выделено 250 миллионов долларов США для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна по смягчению последствий войны России против Украины.

Добавим, что DFC является правительственным учреждением США и сотрудничает с частным сектором по финансированию решения наиболее критических проблем, с которыми сегодня сталкивается мир. Корпорация инвестирует в разные сектора, включая энергетику, здравоохранение, инфраструктуру, сельское хозяйство, малый бизнес и финансовые услуги.