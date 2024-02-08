ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Экономика
Дата публикации

США помогут Украине модернизировать программы поддержки бизнеса

США помогут Украине модернизировать программы поддержки бизнеса
Юлия Свириденко с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк. Фото: me.gov.ua

США помогут Украине модернизировать программы поддержки бизнеса и проекты по привлечению частных инвестиций. Агентство США по международному развитию USAID присоединится к обсуждению Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2027 года.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что во время встречи первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк и директором Миссии USAID в Украине Джеймсом Хоупом были представлены 11 ключевых приоритетов на текущий год, а также инициативы в рамках Украина Facility.

В первую очередь, речь шла о расширении возможностей для украинского экспорта, привлечении инвестиций и реформы в энергетическом секторе. Также стороны обсудили возможности участия американского бизнеса и миссии USAID в реализации совместных проектов.

Стороны договорились, что USAID присоединится к обсуждению Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2027 года, разрабатываемой сейчас Министерством экономики Украины.

Ее цель – способствовать решению неотложных проблем малого и среднего бизнеса, касающихся доступа к финансированию, перебоев с логистикой, снижения покупательной способности и нехватки квалифицированных кадров. Также в ходе диалога с американскими партнерами речь шла об усилении аналитической составляющей Министерства экономики Украины.

«В этом году мы хотим модернизировать программы поддержки малого и среднего бизнеса для повышения их эффективности. Должны сфокусироваться на создании новых рабочих мест и увеличении вклада новых предприятий в создание дополнительного ВВП. Поэтому больше внимания будем уделять именно развитию малого и среднего бизнеса, особенно перерабатывающих предприятий. Приглашаем американских коллег не только расширить финансовую поддержку соответствующих программ, но и поделиться собственным опытом того, как сделать поддержку малого и среднего бизнеса еще более эффективной», - отметила   Свириденко.

Она подчеркнула, что восстановление экономики невозможно без привлечения частных инвестиций.

"А для этого мы должны расширить возможности для страхования инвесторов от военных рисков. К сожалению, у украинского ЭКА есть ограниченные возможности по увеличению финансирования соответствующих программ. Поэтому, предлагаем рассмотреть возможности по расширению страхования инвесторов со стороны DFC или других финансовых организаций", - подчеркнула Свириденко.

Ранее Правительство Украины заключило Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией США по развитию (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по привлечению инвестиций в нашу страну.

Напомним,  DFC решила направить спецпредставителя   в Украине, чтобы ускорить получение страхования инвесторами.

В целом DFC уже поддержал ряд проектов в Украине на сумму 400 млн долларов. В частности, было выделено 250 миллионов долларов США для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна по смягчению последствий войны России против Украины.

Добавим, что DFC является правительственным учреждением США и сотрудничает с частным сектором по финансированию решения наиболее критических проблем, с которыми сегодня сталкивается мир. Корпорация инвестирует в разные сектора, включая энергетику, здравоохранение, инфраструктуру, сельское хозяйство, малый бизнес и финансовые услуги.

Автор:
Светлана Манько