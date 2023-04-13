DFC и USAID помогут привлечь частные инвестиции в Украину

Правительство Украины заключило Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией США по развитию (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по привлечению инвестиций в нашу страну.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, соответствующий документ во время Spring Meetings в Вашингтоне он подписал вместе с администратором USAID Самантой Пауэр и главным исполнительным директором DFC Скоттом Нейтаном.

"Частный капитал является неотъемлемой составляющей обновления и устойчивого роста Украины. Поэтому иностранные инвестиции будут одним из драйверов нашей экономики", - отметил Шмигаль.

Он добавил, что у Украины есть широкие инвестиционные возможности, которые позволят раскрыть экономический потенциал.

"DFC и USAID помогут привлечь частные инвестиции в секторы, которые имеют первостепенное значение для экономики. Благодарны за партнерство и помощь на этом пути", - подчеркнул премьер-министр.

Отметим, страхование инвестиций является невероятно важным фактором в процессе привлечения средств для восстановления нашей страны. Поэтому в Украине будет создан Трастовой фонд, который защитит капитальные инвестиции в условиях войны.