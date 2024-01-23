Грант до $500 тыс.: USAID запускает новую программу для перерабатывающих предприятий

Программа USAID предлагает гранты до 500 тысяч долларов для развития украинских средних и крупных перерабатывающих предприятий, при этом общий бюджет составляет 10 млн долларов. В рамках программы планируется предоставить около 30 грантов объемом от $150 до $500 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Программа будет поддерживать проекты средних и крупных предприятий, способствующих расширению производства, инновациям и модернизации, а также созданию новых рабочих мест и увеличению продаж на внутренних и внешних рынках.

Гранты будут предоставлены предприятиям в следующих секторах:

упаковка и упаковочные материалы;

пищевая промышленность;

машиностроение и металлообработка;

текстиль;

продукты на восстановление и реконструкцию (строительные материалы, окна, двери, метизы, электротовары и т.п.).

Джим Хоуп, директор миссии USAID в Украине, отметил, что эта инициатива является важной частью усилий USAID в поддержке устойчивого развития украинской экономики, особенно в условиях военных вызовов.

"Украинские предприниматели — движущая сила экономики. Программа USAID создает возможности для украинского бизнеса, чтобы он продолжал развиваться, создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и высокооплачиваемые рабочие места, а также наполнял бюджет для поддержки устойчивой экономики своей страны", — отметила руководительница программы Олеся Залуская. .

Прием заявок продлится до 8 марта 2024 (включительно).

Напомним, программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" втрое увеличила грантовую поддержку для перерабатывающих предприятий. Теперь финансирование будет составлять 11 млн долларов.