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Перерабатывающие предприятия могут получить до 150 тысяч долларов на развитие: стартовал прием заявок
В Украине с 3 июля начался прием заявок на предоставление грантов для развития малых и средних перерабатывающих предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Речь идет об инициативе, реализуемой программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". В рамках грантовой программы будет предоставлено около 25 грантов в объеме от 75 000 до 150 000 долларов.
Эти гранты должны поддержать предприятия в деятельности, которая способствует:
- производству инновационных продуктов;
- модернизации производства;
- сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест;
- повышению эффективности использования других ресурсов;
- импортозамещению на украинском рынке и/или экспорту украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;
- локализации производства товаров, необходимых для отстройки.
Прием заявок на предоставление грантов продлится до 15 декабря 2023 года (включительно) и будет проходить поэтапно со следующими дедлайнами: 15 августа; 15 октября; 15 декабря 2023 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Подробная информация о подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора доступна по ссылке.
Кому именно и на какую деятельность выделят гранты?
Указывается, что гранты будут предоставляться предприятиям перерабатывающей промышленности (Секция С КВЭД – 2010). Исключениями являются:
- производство алкогольных напитков, табачных изделий, кокса и продуктов переработки нефти, химических веществ и химической продукции; фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;
- полиграфическая деятельность;
- ремонт и монтаж машин и оборудования;
- медицинская сфера;
- производство любой продукции, которая может рассматриваться в качестве оружия, боеприпасов или продукции двойного назначения.
Грантами могут поддержать в частности:
- внедрение инновационных решений, инструментов и бизнес-моделей для повышения эффективности и производительности бизнеса (производства и/или продаж);
- приобретение оборудования, аппаратного обеспечения для совершенствования процессов / продуктов / технологий;
- деятельность, связанную с запуском производства технологически нового или усовершенствованного продукта (например, закупку услуг по автоматизации процессов, разработке технических спецификаций, технических проектов);
- деятельность, необходимую для сертификации продукции на соответствие национальным или международным стандартам качества и безопасности, или отраслевым аудитам / сертификациям, необходимым для повышения конкурентоспособности и роста;
- деятельность, связанную с масштабированием выпуска продукции, а также маркетинговым продвижением существующего продукта на национальном и зарубежных рынках (такая деятельность не может включать помощь в организации участия в торговых выставках, торговых миссиях и подобных активностях);
- применение передовых производственных и бизнес-решений в производстве продукции (может включать 3D-печать, установку робототехники и внедрение автоматизации процессов, применение искусственного интеллекта и передовых технологий обработки данных и т.п.).