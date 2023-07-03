Перерабатывающие предприятия могут получить до 150 тысяч долларов на развитие: стартовал прием заявок

В Украине с 3 июля начался прием заявок на предоставление грантов для развития малых и средних перерабатывающих предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Речь идет об инициативе, реализуемой программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". В рамках грантовой программы будет предоставлено около 25 грантов в объеме от 75 000 до 150 000 долларов.

Эти гранты должны поддержать предприятия в деятельности, которая способствует:

производству инновационных продуктов;

модернизации производства;

сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест;

повышению эффективности использования других ресурсов;

импортозамещению на украинском рынке и/или экспорту украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;

локализации производства товаров, необходимых для отстройки.

Прием заявок на предоставление грантов продлится до 15 декабря 2023 года (включительно) и будет проходить поэтапно со следующими дедлайнами: 15 августа; 15 октября; 15 декабря 2023 года.

Подробная информация о подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора доступна по ссылке.

Кому именно и на какую деятельность выделят гранты?

Указывается, что гранты будут предоставляться предприятиям перерабатывающей промышленности (Секция С КВЭД – 2010). Исключениями являются:

производство алкогольных напитков, табачных изделий, кокса и продуктов переработки нефти, химических веществ и химической продукции; фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;

полиграфическая деятельность;

ремонт и монтаж машин и оборудования;

медицинская сфера;

производство любой продукции, которая может рассматриваться в качестве оружия, боеприпасов или продукции двойного назначения.

Грантами могут поддержать в частности: