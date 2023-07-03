АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Финансы
Дата публикации

Перерабатывающие предприятия могут получить до 150 тысяч долларов на развитие: стартовал прием заявок

Доллары, деньги, купюры
Доллары. Фото: pasja1000 / Pixabay

В Украине с 3 июля начался прием заявок на предоставление грантов для развития малых и средних перерабатывающих предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Речь идет об инициативе, реализуемой программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". В рамках грантовой программы будет предоставлено около 25 грантов в объеме от 75 000 до 150 000 долларов.

Эти гранты должны поддержать предприятия в деятельности, которая способствует:

  • производству инновационных продуктов;
  • модернизации производства;
  • сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест;
  • повышению эффективности использования других ресурсов;
  • импортозамещению на украинском рынке и/или экспорту украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;
  • локализации производства товаров, необходимых для отстройки.

Прием заявок на предоставление грантов продлится до 15 декабря 2023 года (включительно) и будет проходить поэтапно со следующими дедлайнами: 15 августа; 15 октября; 15 декабря 2023 года.

Подробная информация о подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора доступна по ссылке.

Кому именно и на какую деятельность выделят гранты?

Указывается, что гранты будут предоставляться предприятиям перерабатывающей промышленности (Секция С КВЭД – 2010). Исключениями являются:

  • производство алкогольных напитков, табачных изделий, кокса и продуктов переработки нефти, химических веществ и химической продукции; фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;
  • полиграфическая деятельность;
  • ремонт и монтаж машин и оборудования;
  • медицинская сфера;
  • производство любой продукции, которая может рассматриваться в качестве оружия, боеприпасов или продукции двойного назначения.

Грантами могут поддержать в частности:

  • внедрение инновационных решений, инструментов и бизнес-моделей для повышения эффективности и производительности бизнеса (производства и/или продаж);
  • приобретение оборудования, аппаратного обеспечения для совершенствования процессов / продуктов / технологий;
  • деятельность, связанную с запуском производства технологически нового или усовершенствованного продукта (например, закупку услуг по автоматизации процессов, разработке технических спецификаций, технических проектов);
  • деятельность, необходимую для сертификации продукции на соответствие национальным или международным стандартам качества и безопасности, или отраслевым аудитам / сертификациям, необходимым для повышения конкурентоспособности и роста;
  • деятельность, связанную с масштабированием выпуска продукции, а также маркетинговым продвижением существующего продукта на национальном и зарубежных рынках (такая деятельность не может включать помощь в организации участия в торговых выставках, торговых миссиях и подобных активностях);
  • применение передовых производственных и бизнес-решений в производстве продукции (может включать 3D-печать, установку робототехники и внедрение автоматизации процессов, применение искусственного интеллекта и передовых технологий обработки данных и т.п.).
Автор:
Артем Ющенко