Малому бизнесу раздадут гранты от ЕС и Германии через Ощадбанк: кто сможет претендовать

Ощадбанк анонсировал запуск нового мультидонорского проекта по предоставлению безвозвратных грантов микробизнесу для обеспечения непрерывности деятельности и восстановления перемещенных предприятий.

Как говорится в сообщении госбанка, участие в реализации проекта от инициативы "EU4Business: Восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП в Украине" будут принимать, кроме него, Фонд развития предприятия и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ).

Программа финансируется совместно Европейским союзом и Министерством экономического сотрудничества и развития Германии и реализуется в рамках проекта последнего по имплементации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли.

Новый грантовый проект предусматривает безвозвратное финансирование на сумму до 4 тысяч евро для около 750 микробизнесов в течение 6 месяцев после отбора. Гранты будут покрывать срочные расходы предпринимателей, в том числе замену поврежденного оборудования, транспортные расходы на переезд/возвращение или потребность в оборотных средствах.

На получение грантов смогут претендовать три группы заявителей:

- микропредприятия в наиболее пострадавших регионах (Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Луганская и Херсонская области);

- бизнесы, вернувшиеся на деоккупированные территории Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Сумской или других областей, которые будут деоккупированы на момент подачи грантовых заявок;

- компании, важные для обеспечения основными товарами и услугами во всех подконтрольных областях.

Заявку на получение безвозвратной финансовой помощи представители микробизнеса смогут подать с 1 июля через портал "Дія". Роль Ощадбанка в проекте будет состоять в проверке деловой репутации заявителей на получение грантов, открытии счетов для выплаты грантовой помощи и контроле целевого использования полученных средств.

Ощадбанк отмечает, что уже имеет успешный опыт сотрудничества с GIZ и ФРП в реализации первого этапа другого грантового проекта, в рамках которого банк прокредитовал бизнес на 164 миллиона гривен, из чего 26 миллионов было покрыто грантами немецкого правительства (до 30% суммы).

В ходе переговоров достигнута предварительная договоренность о следующем расширенном этапе этой инициативы; окончательное решение о внедрении второго этапа грантовой программы ожидается уже этим летом.

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