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USAID оголосив про грантову програму на $2 млн для українського бізнесу
Нава грантова програма від Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) дозволить близько 30 українським компаніям та стартапам взяти участь у міжнародних торговельних місіях та просувати бренди України на світовій арені.
Сума допомоги на одну компанію становить від $35000 до $90000, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
Очікується, що тривалість шкірного гранту за цим запитом становитиме до десяти місяців. Орієнтовною датою початку надання перших грантів у рамках цього конкурсу є липень 2023 року. Тип гранту буде визначено під час переговорного процесу залежно від передбаченої діяльності, а також можливостей та досвіду грантоотримувача.
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Згідно з повідомленням, пріоритетними є такі напрямки як:
- інформаційні технології;
- інжиніринг;
- виробництво;
- креативні індустрії та послуги.
Приоритет буде надаватися тим проектам, у яких ресурси USAID залучаються за рахунок внесків грантоотримувачів у розмірі мінімум 30% від загального бюджету.
Раніше програма USAID з аграрного та сільського розвитку запрошувала подавати концепції проектів на здобуття субгранту для впровадження нових технологій зрошення, енерго- та водозберігаючого обладнання та автоматизації зрошення в пілотних організаціях водокористувачів.