ЕС выделил €20 млн для финансирования украинских стартапов

По меньшей мере, 200 украинских deep-tech стартапов получат до 60 000 евро в рамках программы развития вновь созданных компаний. Европейский совет инноваций (EIC) объявил ключевых партнеров программы по поддержке инновационного сообщества Украины. Такая информация появилась на сайте EIC.

Речь идет об общем финансировании в 20 миллионов евро, которые должны помочь в развитии украинских deep-tech стартапов. Также EIC будет оказывать нефинансовую поддержку: бизнес-консультации, коучинг, наставничество и поиск партнеров.

Deep-tech – это классификация организаций или, как правило, стартап-компаний с четко выраженной целью предоставления технологических решений на основе значительных научных или инженерных проблем.

"Эта амбициозная акция имеет целью обеспечить столь необходимую жизнедеятельность для украинских стартапов и помочь им расти и интегрироваться в европейскую инновационную экосистему, чтобы они могли стать ключевыми движущими силами экономического восстановления Украины", - говорится на сайте EIC.

Инициатива также стремится лучше подготовить украинские стартапы к конкуренции. Особое внимание уделяется поддержке инновационных решений для восстановления Украины.

Программа будет работать два года, первые стартапы профинансируют в 2023 году,

Поддержка в размере 20 миллионов евро будет предоставлена через общеевропейскую сеть ассоциаций стартапов, центров поддержки предприятий, инкубаторов и акселераторов. Сеть, выбранная по конкурсу, координируется Accelerator FundingBox в Варшаве, Польша. В консорциум входят 22 организации и ассоциации стартапов, среди которых 6 украинских партнеров, а также партнеры из 13 других стран.

Отношения между ЕС и Украиной в области исследований и инноваций начались в 2002 году, когда Европейское сообщество и Украина подписали Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.

В 2016 году Украина и ЕС также заключили соглашение об ассоциации страны к Программе исследований и обучения Евроатома. Исследовательская и обучающая программа Евроатома направлена на повышение уровня ядерной безопасности и радиационной защиты.

Отметим, что украинские стартапы застревают на Pre-Seed раунде и годами вкладывают собственные деньги в разработку или закрываются вообще — это происходит из 99% из них в первые годы после запуска.

Ранее компания Mastercard выбрала пятерых участников программы Start Path Ukraine, которые держат гранты в 10 тыс. долларов, а также доступ к ресурсам, менторское сопровождение и нетворкинг с экспертами.