Start Path Ukraine: украинские финтех-стартапы получат гранты в $10 000

Компания Mastercard выбрала пятерых участников программы Start Path Ukraine: ими стали украинские финтехи, работающие над сервисами для удаленной идентификации, онлайн-кредитования, автоматизации отчетности для финмониторинга, а также решениями для малого и среднего бизнеса. Участники получат гранты в 10 тыс. долларов, а также доступ к ресурсам, менторское сопровождение и нетворкинг с экспертами.

Главные критерии, которым должны отвечать участники - это актуальность для украинского рынка, инновационность разработки, потенциал для масштабирования и положительного влияния на экономику, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Программа Start Path Ukraine разработана Mastercard специально для украинских финтехов и призвана предоставить им возможность расти и способствовать восстановлению экономики Украины.

Выбранные участники программы представляют следующие решения:

AML Point — готовое решение для финансовых учреждений и их специалистов по противодействию отмыванию средств, что позволяет автоматизировать процессы финмониторинга (хранение данных, анализ и отчетность) с учетом всех действующих требований законодательства;

Electronic KYC – это программное обеспечение (SaaS), которое помогает банкам и финтех-компаниям быстро расширять свои клиентские базы, минимизируя усилия клиента по открытию счета и полностью автоматизируя процесс привлечения клиентов;

Neofin — комплексное решение для запуска потребительского кредитования, покрывающего все этапы жизненного цикла кредитного продукта, включая онбординг, идентификацию и верификацию, систему для принятия кредитных решений, дальнейший учет и обслуживание кредитов;

RemOnline — универсальная платформа для малого и среднего бизнеса, помогающая автоматизировать бизнес-процессы, включая обработку заказов, продажи, управление клиентской базой, складской учет, финансы, расчет заработной платы и аналитику;

Zhabka – инновационное платежное решение для предпринимателей, позволяющее выставлять и оплачивать счета в разных социальных сетях и мессенджерах, не покидая чат с клиентом.

"Мы верим, что финтех-стартапы способны внести весомый вклад в восстановление страны, и мы рады поддержать их в создании решений для развития цифровой экономики, финансовой инклюзии и инновационного клиентского опыта", - подчеркнула генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Start Path Ukraine базируется на текущей стратегии Mastercard, направленной на поддержку украинцев и экономики Украины. Эта стратегия включает в себя партнерство с банками для обеспечения устойчивости их инфраструктуры благодаря внедрению облачных решений; программу Digital First для мобильного банкинга с опциональным открытием физической карты; сотрудничество с торговыми партнерами по расширению безналичных сервисов и партнерство с другими организациями с целью упрощения финансовых операций между физическими лицами на территории страны.

В рамках программы Mastercard Start Path поддержку получили более 350 стартапов из 42 стран мира. Часть из них уже вышла на публичные рынки.

Компания Mastercard 9 сентября начала прием заявок на участие в инициативе Start Path Ukraine, разработанной для украинских финтех-компаний и предпринимателей и призванной предоставить им возможность расти и способствовать восстановлению экономики Украины.